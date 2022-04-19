https://ria.ru/20220419/belgiya-1784314228.html
Россия объявила персонами нон грата сотрудников посольства Бельгии в Москве
Россия объявила персонами нон грата сотрудников посольства Бельгии в Москве - РИА Новости, 19.04.2022
Россия объявила персонами нон грата сотрудников посольства Бельгии в Москве
Российская сторона в качестве ответной меры объявила нежелательными персонами сотрудников посольства Бельгии в Москве, говорится в сообщении МИД РФ РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T15:19
2022-04-19T15:19
2022-04-19T15:25
в мире
россия
бельгия
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российская сторона в качестве ответной меры объявила нежелательными персонами сотрудников посольства Бельгии в Москве, говорится в сообщении МИД РФ"19 апреля в МИД России был вызван посол Королевства Бельгия Марк Михильсен. Ему был заявлен решительный протест в связи с провокационным решением властей Королевства о высылке 21 сотрудника российских загранучреждений в Бельгии", - говорится в размещенном на сайте министерства документе."Послу вручена нота Министерства об объявлении "persona non grata" сотрудников Посольства Бельгии в Москве, которым предписано покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 3 мая", - указывается в нем.
https://ria.ru/20220419/niderlandy-1784312611.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, бельгия, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
15:19 19.04.2022 (обновлено: 15:25 19.04.2022)
Россия объявила персонами нон грата сотрудников посольства Бельгии в Москве
Россия в качестве ответной меры объявила персонами нон грата работников посольства Бельгии