https://ria.ru/20220419/belgiya-1784314228.html

Россия объявила персонами нон грата сотрудников посольства Бельгии в Москве

Россия объявила персонами нон грата сотрудников посольства Бельгии в Москве - РИА Новости, 19.04.2022

Россия объявила персонами нон грата сотрудников посольства Бельгии в Москве

Российская сторона в качестве ответной меры объявила нежелательными персонами сотрудников посольства Бельгии в Москве, говорится в сообщении МИД РФ РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T15:19

2022-04-19T15:19

2022-04-19T15:25

в мире

россия

бельгия

москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российская сторона в качестве ответной меры объявила нежелательными персонами сотрудников посольства Бельгии в Москве, говорится в сообщении МИД РФ"19 апреля в МИД России был вызван посол Королевства Бельгия Марк Михильсен. Ему был заявлен решительный протест в связи с провокационным решением властей Королевства о высылке 21 сотрудника российских загранучреждений в Бельгии", - говорится в размещенном на сайте министерства документе."Послу вручена нота Министерства об объявлении "persona non grata" сотрудников Посольства Бельгии в Москве, которым предписано покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 3 мая", - указывается в нем.

https://ria.ru/20220419/niderlandy-1784312611.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, бельгия, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)