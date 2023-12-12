https://ria.ru/20231212/pozhary-1915420118.html

Крупные пожары на складах в России в 2023 году

Крупные пожары на складах в России в 2023 году - РИА Новости, 12.12.2023

Крупные пожары на складах в России в 2023 году

Склад со стройматериалами и готовой продукцией загорелся в Московской области на площади 2,8 тысячи квадратных метров, сообщило МЧС. РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T22:58

2023-12-12T22:58

2023-12-12T22:58

происшествия

справки

московская область (подмосковье)

россия

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московский авиационный центр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915229248_0:560:1160:1212_1920x0_80_0_0_146cf12923034d7bbf8ea843fda22cad.jpg

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Склад со стройматериалами и готовой продукцией загорелся в Московской области на площади 2,8 тысячи квадратных метров, сообщило МЧС. Ниже приводится справочная информация о крупных пожарах на складах в России в 2023 году. 12 декабря в Ивантеевке в городском округе Пушкинский Московской области произошло возгорание складского помещения с готовой продукцией и стройматериалами. Как сообщили в МЧС России, площадь пожара достигла 2,8 тысячи квадратных метров. Кроме того, обрушилась кровля здания. К тушение пожара привлечены 63 человека, 24 единицы техники, в том числе от МЧС 35 человек, 12 единиц техники. Как уточнили в ведомстве, пострадавших нет. Открытое горение ликвидировано. 12 декабря в городе Златоуст Челябинской области загорелся ангар на территории оптовой базы. Внутри хранились зерно и сено. Площадь возгорания составила одну тысячу квадратных метров. 11 декабря в поселке Красноярском Оренбургской области загорелось одноэтажное здание зернового склада на территории фермерского хозяйства. Первоначально площадь пожара составляла 3,6 тысячи квадратных метров. Позже МЧС России уточнило, что горели два склада на площади 7,2 тысячи квадратных метров. Пожар удалось ликвидировать 12 декабря. Как сообщило МЧС, погибших и пострадавших нет. 29 ноября в Ярославле загорелся склад с картоном на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Причиной пожара стало нарушение техники безопасности при производстве работ. В результате ЧП пострадали три человека, двое из них были госпитализированы. 15 ноября в Тольятти в Самарской области произошел пожар на продуктовом складе на площади 1,2 тысячи квадратных метров. По данным МЧС России, загорелась кровля здания. Погибших и пострадавших в результате возгорания нет. 10 ноября в подмосковном городском округе Ленинский загорелся склад на площади две тысячи квадратных метров. По данным прокуратуры Московской области, причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования. При пожаре никто не пострадал. 9 ноября в поселке Куйтун в Иркутской области произошел пожар, который начался в пристройке, где располагались станки для обработки древесины. Огонь быстро перекинулся на деревянный гараж и склад, которые находились под общей кровлей площадью 1,6 тысячи квадратных метров. В результате инцидента пострадавших нет. 5 ноября в селе Старое Дрожжаное в Татарстане произошел пожар на складе с фасовочной упаковкой для корма животных на площади 2,4 тысячи квадратных метров. В результате ЧП пострадавших нет. 4 ноября в Абакане (Хакасия) загорелся склад на площади 1,5 тысячи квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал. 1 ноября в поселке Степной Ейского района Краснодарского края загорелся склад на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Позже площадь пожара увеличилась до пяти тысяч квадратных метров. Ликвидировать открытое горение удалось вечером того же дня, а потушить огонь только спустя почти двое суток. 29 октября в Ижевске (Удмуртия) загорелся пустой склад на площади 3,8 тысячи "квадратов". Со слов представителей охраны, людей внутри помещения не было. 7 октября в населенном пункте Золотково Гусь-Хрустального района Владимирской области произошло возгорание складского здания, совмещенного с цехом по производству гипсовых игрушек, на площади 1,6 тысячи квадратных метров. В результате ЧП пострадавших нет. 27 сентября в башкирском Ишимбае произошло возгорание на складе с химикатами на площади 1,2 тысячи квадратных метров. В результате инцидента пострадавших нет. 23 сентября в станице Новотитаровская Динского района Краснодарского края загорелось складское помещение на площади 400 квадратных метров. Позже площадь пожара увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров. В результате ЧП пострадавших нет. 15 сентября в станице Новодмитриевская Северского района Кубани загорелось складское помещение на площади 800 квадратных метров. Позже площадь пожара увеличилась до двух тысяч квадратных метров. 12 сентября в Макеевке (ДНР) загорелся одноэтажный склад на площади 4,5 тысячи квадратных метров. В результате ЧП погибших и пострадавших нет. 7 сентября в деревне Картино в Московской области загорелся склад для хранения смешанных товаров на площади одна тысяча квадратных метров. К тушению пожара были привлечены 78 человек и 26 единиц техники, в том числе от МЧС России 58 человек и 19 единиц. Пострадавших нет. 4 сентября в Кинешме в Ивановской области произошел пожар в складском здании с текстильной продукцией на площади одна тысяча квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. 4 сентября в подмосковном городе Видное загорелся склад лакокрасочных изделий. Площадь пожара составила 1,2 тысячи квадратных метров. Пострадавших нет. 29 августа в районе Комсомольской площади в Москве загорелся подлежащий сносу складской комплекс. Первоначально площадь возгорания составила 600 квадратных метров, локализация была объявлена на площади 1,5 тысячи квадратных метров. К тушению пожара были привлечены более 70 человек и 27 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Информация о пострадавших не поступала. 21 августа в Богородском городском округе Московской области загорелся склад с лакокрасочными изделиями. Возгорание было локализовано на площади 4,3 тысячи квадратных метров. К тушению пожара были привлечены более 130 человек и 38 единиц техники, а также два вертолета Ка-32 МЧС России и Московского авиационного центра. По информации МЧС РФ, борьбу с огнем осложняли высокая пожарная нагрузка склада и сложная планировка здания. 16 августа в анапском хуторе Воскресенский (Краснодарский край) произошло возгорание на складах вторсырья. Первоначально площадь пожара составляла 250 "квадратов". Позже она увеличилась до 1,4 тысячи квадратных метров. К ликвидации возгорания были привлечены 84 спасателя, 27 единиц техники. 17 августа пожар был потушен. Погибших и пострадавших нет. 16 августа в Норильске в Красноярском крае загорелись склад с пиломатериалами и гараж. Площадь пожара составила 1,2 тысячи квадратных метров. 17 августа пожар был ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. 13 августа в подмосковном Раменском загорелся склад с удобрениями. Площадь пожара составила 2,7 тысячи квадратных метров. По данным прокуратуры Московской области, причиной возгорания стало нарушение при сварочных работах. 11 августа в Саратове загорелся склад с этиловым спиртом на площади 400 квадратных метров. При пожаре погиб мужчина. 11 августа в Одинцове (Московская область) произошел пожар на складе с пивной продукцией. Площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров. Данные о пострадавших не поступали. 4 августа в подмосковной Яхроме загорелся склад с пластиком и резиной. Площадь пожара составила 2,5 тысячи квадратных метров. Сведения о пострадавших не поступали. 1 августа в подмосковных Люберцах загорелись три ангара на территории строительной базы. Пожар был ликвидирован на площади 1,3 тысячи квадратных метров. По данным подмосковной прокуратуры, возгорание произошло во время сварочных работ в ангаре предприятия по производству шин, расположенном в Котельническом проезде. 28 июля в Новороссийске (Краснодарский край) произошло возгорание в складском помещении на площади одна тысяча квадратных метров. 21 июля в городе Аксай Ростовской области произошел пожар в складском помещении с макулатурой. Площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров. Пострадавших в результате ЧП нет. 10 июля в Калининском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в производственно-складском здании на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Были эвакуированы семь человек. 5 июля в Фрунзенском районе Санкт-Петербурга загорелся ангар с автомобильными покрышками. Площадь пожара составила три тысячи квадратных метров. 22 июня в Аксайском районе Ростовской области пожар произошел на складе с посудой и электронной техникой на рынке "Классик". Площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров. По информации МЧС, пожар на рынке возник из-за замыкания проводки. О пострадавших не сообщалось. 20 июня в Ярославле пожар охватил 1,8 тысячи квадратных метров в складских помещениях с лакокрасочными материалами на проспекте Октября. Позже пожар был локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. В ночь на 16 июня в Курской области произошел пожар на складе для хранения пуха. Огонь был локализован на площади две тысячи квадратных метров. Никто не пострадал. 2 июня на 78-м километре автодороги Казань – Шемордан в Тюлячинском районе Татарстана загорелся склад резиновых покрышек. Пожар был локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров. По информации МЧС, пострадавших нет. 30 мая в Волоколамском городском округе Московской области загорелся склад со спиртосодержащей продукцией. Как уточнили в региональном главке МЧС, после возгорания здание самостоятельно покинули 30 человек. К тушению пожара были привлечены более 70 человек и 24 единицы техники. Возгорание было локализовано на площади 3,4 тысячи квадратных метров. 28 мая в Елабужском районе Татарстана загорелся склад готовой продукции по изготовлению тортов. Пожар произошел на территории промышленной площадки "Алабуга". Площадь пожара составила около двух тысяч квадратных метров. Пострадавших нет. К тушению привлекались 52 человека и 15 единиц техники. 20 мая в Воронеже загорелся склад с деревянными поддонами на территории промзоны. Огонь был локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Как сообщил представитель ГУМЧС по региону, пожарным удалось спасти от огня пять складских помещений, стоящих рядом с горящим складом. В результате пожара никто не пострадал. 11 мая в Норильске (Красноярский край) загорелись складские помещения на Вальковском шоссе. Как уточнили в краевом главке МЧС РФ, изначально сообщалось о площади пожара в 1,5 тысячи квадратных метров, однако вскоре площадь достигла четырех тысяч "квадратов". Пожар был ликвидирован 12 мая в 15.01 мск. 10 мая в Уссурийске (Приморский край) загорелся склад на улице Толстого. Площадь пожара составила около двух тысяч квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. 5 мая в Екатеринбурге загорелись два складских помещения на улице Базальтовой. По информации регионального главка МЧС, в складах находились легковоспламеняющиеся жидкости и резина. Площадь пожара составила две тысячи квадратных метров. 21 апреля в Красноярске возник пожар на складе с пивным оборудованием. Возгорание было локализовано на площади 1,6 тысячи квадратных метров. 22 апреля в 9.35 (5.35 мск) пожар был ликвидирован. К тушению пожара было привлечено 70 человек и 20 единиц техники, в том числе от МЧС России 58 человек личного состава и 17 единиц техники. 20 апреля во Владивостоке загорелся склад на улице Фадеева. По данным ГУ МЧС РФ по Приморскому краю, информация о пожаре поступила в 0.34 (17.34 19 апреля по мск). На момент прибытия пожарных кровля склада была охвачена пламенем, произошло обрушение. Пожару был присвоен третий ранг сложности. В 6.16 (23.16 мск 19 апреля) открытое горение было ликвидировано на площади около 1,5 тысячи квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. 19 апреля в Дзержинске (Нижегородская область) на складе предприятия "Астат" возник пожар. По данным МЧС РФ, возгорание было локализовано на площади 4,5 тысячи квадратных метров. 12 апреля в подмосковном Серпухове возник пожар на складе с садовым инвентарем. В тушении пожара площадью две тысячи квадратных метров были задействованы 58 человек и 18 единиц техники. 10 апреля в подмосковном Нахабино произошел пожар на складе с автомобильными запчастями. Открытое горение удалось локализовать на площади 1,8 тысячи квадратных метров. Пострадавших не было. 8 апреля в городе Бузулук Оренбургской области на складе с семечками возник пожар. Площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров. 13 марта в подмосковном Одинцово произошло возгорание на складе, его удалось локализовать на площади 4320 квадратных метров, было зафиксировано обрушение на площади двух тысяч "квадратов". Пожару был присвоен второй ранг. Данных о пострадавших не поступало. 6 марта в Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) на улице Вокзальная загорелось складское помещение, огнем была повреждена кровля здания. По данным спасателей, пожар начался с лежащих в помещении деревянных паллет для транспортировки и хранения продуктов. Пожар был локализован на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала. 22 февраля в Красноярске на улице Свердловской загорелся склад, где хранилась партия холодильников. Пожарные ликвидировали открытое горение на следующий день на площади 13,2 тысячи квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала. 13 февраля в Красноярске на улице Пограничников загорелось здание склада. Ликвидировать пожар удалось только 17 февраля, площадь пожара достигла 8 тысяч "квадратов". Информация о пострадавших не поступала. 1 февраля в подмосковном Красногорске загорелся склад с вторсырьем пластика, площадь возгорания составила 1,4 тысячи квадратных метров. В результате происшествия пострадавших нет. 28 января вечером на территории рынка "Синдика" в подмосковном Красногорске загорелся одноэтажный склад, в котором хранились стройматериалы. Площадь пожара составила 2,1 тысячи квадратных метров. Информации о погибших и пострадавших не было. 20 января произошел пожар на складе алкогольной продукции в Артеме Приморского края. Изначально сообщалось о площади пожара в 500 квадратных метров, впоследствии она выросла вдвое, до одной тысячи квадратных метров. 12 января вечером загорелся склад в Красноярске. Сначала площадь возгорания составляла 300 квадратных метров. Пожар удалось ликвидировать, когда его площадь достигла одной тысячи квадратных метров. Пострадавших нет. 10 января на северо-востоке Москвы загорелся склад автосервиса. В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров. В результате пожара произошло обрушение здания на площади порядка 500 квадратных метров. Борьбу с огнем вели 136 человек и 48 единиц техники.

московская область (подмосковье)

россия

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, справки, московская область (подмосковье), россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московский авиационный центр