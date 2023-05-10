https://ria.ru/20230510/pozhar-1870695272.html

В Уссурийске ликвидировали крупный пожар на складе

В Уссурийске ликвидировали крупный пожар на складе - РИА Новости, 10.05.2023

В Уссурийске ликвидировали крупный пожар на складе

Пожарные полностью потушили возгорание на складе в Уссурийске, охватившее около двух тысяч квадратных метров. РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T07:24

2023-05-10T07:24

2023-05-10T07:25

уссурийск

приморский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148470/70/1484707071_0:167:3050:1883_1920x0_80_0_0_a26274d1035ff254307996906c84ca0f.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 10 мая - РИА Новости. Пожарные полностью потушили возгорание на складе в Уссурийске, охватившее около двух тысяч квадратных метров. Во вторник в ГУМЧС по Приморскому краю сообщили о возгорании на складе на улице Толстого в Уссурийске. Площадь пожара составила около двух тысяч квадратных метров. К вечеру вторника открытое горение было ликвидировано, обошлось без погибших и пострадавших. "Огнеборцы МЧС России ликвидировали крупное возгорание здания склада в Уссурийске... 10 мая в 13.29 (по местному времени - ред.) пожар был полностью ликвидирован. В результате пожара здание склада повреждено огнем на площади около двух тысяч квадратных метров. Благодаря оперативным и профессиональным действиям огнеборцев удалось не допустить дальнейшего распространения огня", - говорится в публикации в телеграм-канале краевого ГУМЧС.

https://ria.ru/20230510/pozhar-1870690832.html

уссурийск

приморский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

уссурийск, приморский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия