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В Уссурийске ликвидировали крупный пожар на складе - РИА Новости, 10.05.2023
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07:24 10.05.2023 (обновлено: 07:25 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/pozhar-1870695272.html
В Уссурийске ликвидировали крупный пожар на складе
В Уссурийске ликвидировали крупный пожар на складе - РИА Новости, 10.05.2023
В Уссурийске ликвидировали крупный пожар на складе
Пожарные полностью потушили возгорание на складе в Уссурийске, охватившее около двух тысяч квадратных метров. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T07:24
2023-05-10T07:25
уссурийск
приморский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 10 мая - РИА Новости. Пожарные полностью потушили возгорание на складе в Уссурийске, охватившее около двух тысяч квадратных метров. Во вторник в ГУМЧС по Приморскому краю сообщили о возгорании на складе на улице Толстого в Уссурийске. Площадь пожара составила около двух тысяч квадратных метров. К вечеру вторника открытое горение было ликвидировано, обошлось без погибших и пострадавших. "Огнеборцы МЧС России ликвидировали крупное возгорание здания склада в Уссурийске... 10 мая в 13.29 (по местному времени - ред.) пожар был полностью ликвидирован. В результате пожара здание склада повреждено огнем на площади около двух тысяч квадратных метров. Благодаря оперативным и профессиональным действиям огнеборцев удалось не допустить дальнейшего распространения огня", - говорится в публикации в телеграм-канале краевого ГУМЧС.
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уссурийск, приморский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Уссурийск, Приморский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Уссурийске ликвидировали крупный пожар на складе

В Уссурийске потушили пожар на складе на площади двух тысяч квадратных метров

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТехника МЧС РФ
Техника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ВЛАДИВОСТОК, 10 мая - РИА Новости. Пожарные полностью потушили возгорание на складе в Уссурийске, охватившее около двух тысяч квадратных метров.
Во вторник в ГУМЧС по Приморскому краю сообщили о возгорании на складе на улице Толстого в Уссурийске. Площадь пожара составила около двух тысяч квадратных метров. К вечеру вторника открытое горение было ликвидировано, обошлось без погибших и пострадавших.
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"Огнеборцы МЧС России ликвидировали крупное возгорание здания склада в Уссурийске... 10 мая в 13.29 (по местному времени - ред.) пожар был полностью ликвидирован. В результате пожара здание склада повреждено огнем на площади около двух тысяч квадратных метров. Благодаря оперативным и профессиональным действиям огнеборцев удалось не допустить дальнейшего распространения огня", - говорится в публикации в телеграм-канале краевого ГУМЧС.
 
УссурийскПриморский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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