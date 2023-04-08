https://ria.ru/20230408/pozhar-1863940638.html
В Оренбургской области потушили пожар на складе с семечками
В Оренбургской области потушили пожар на складе с семечками - РИА Новости, 08.04.2023
В Оренбургской области потушили пожар на складе с семечками
Спасатели потушили пожар на складе с семечками в Оренбургской области, сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T11:12
2023-04-08T11:12
2023-04-08T11:12
происшествия
оренбургская область
бузулук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Спасатели потушили пожар на складе с семечками в Оренбургской области, сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС по региону. Ранее сообщалось о пожаре на складе с семечками в оренбургском Бузулуке, площадь возгорания составляла 2 тысячи квадратных метров. "Объявлена полная ликвидация пожара в 11.55 (9.55 мск). Причины возгорания устанавливаются", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20230408/pozhar-1863933610.html
оренбургская область
бузулук
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, оренбургская область, бузулук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Оренбургская область, Бузулук, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Оренбургской области потушили пожар на складе с семечками
В Оренбургской области в городе Бузулук потушили пожар на складе с семечками