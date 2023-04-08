https://ria.ru/20230408/pozhar-1863940638.html

В Оренбургской области потушили пожар на складе с семечками

В Оренбургской области потушили пожар на складе с семечками - РИА Новости, 08.04.2023

В Оренбургской области потушили пожар на складе с семечками

Спасатели потушили пожар на складе с семечками в Оренбургской области, сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T11:12

2023-04-08T11:12

2023-04-08T11:12

происшествия

оренбургская область

бузулук

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Спасатели потушили пожар на складе с семечками в Оренбургской области, сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС по региону. Ранее сообщалось о пожаре на складе с семечками в оренбургском Бузулуке, площадь возгорания составляла 2 тысячи квадратных метров. "Объявлена полная ликвидация пожара в 11.55 (9.55 мск). Причины возгорания устанавливаются", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20230408/pozhar-1863933610.html

оренбургская область

бузулук

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, оренбургская область, бузулук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)