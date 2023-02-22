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В Красноярске загорелся склад - РИА Новости, 22.02.2023
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В Красноярске загорелся склад
В Красноярске загорелся склад - РИА Новости, 22.02.2023
В Красноярске загорелся склад
В Красноярске тушат крупный пожар на складе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T08:35
2023-02-22T09:26
происшествия
красноярск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В Красноярске тушат крупный пожар на складе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.В ведомстве отметили, что информация о возгорании по адресу: улица Свердловская, дом 6а, поступила 7:22 мск. "По предварительным данным, площадь пожара составляет 2,5 тысячи квадратных метров. На месте проводится наращивание сил и средств", — говорится в релизе.Из горящего здания эвакуированы 10 человек, добавили в МЧС. Сведений о пострадавших пока нет.В ликвидации пожара участвуют 73 человека и 25 единиц техники.
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происшествия, красноярск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Красноярск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
08:35 22.02.2023 (обновлено: 09:26 22.02.2023)
 
В Красноярске загорелся склад

Склад загорелся в Красноярске на площади 2,5 тысячи квадратных метров

© Фото : МЧС РоссииСотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Красноярске
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Красноярске - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© Фото : МЧС России
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Красноярске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В Красноярске тушат крупный пожар на складе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
В ведомстве отметили, что информация о возгорании по адресу: улица Свердловская, дом 6а, поступила 7:22 мск.
"По предварительным данным, площадь пожара составляет 2,5 тысячи квадратных метров. На месте проводится наращивание сил и средств", — говорится в релизе.
Из горящего здания эвакуированы 10 человек, добавили в МЧС. Сведений о пострадавших пока нет.
В ликвидации пожара участвуют 73 человека и 25 единиц техники.
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ПроисшествияКрасноярскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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