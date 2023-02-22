https://ria.ru/20230222/pozhar-1853601659.html

В Красноярске загорелся склад

В Красноярске загорелся склад - РИА Новости, 22.02.2023

В Красноярске загорелся склад

В Красноярске тушат крупный пожар на складе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T08:35

2023-02-22T08:35

2023-02-22T09:26

происшествия

красноярск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В Красноярске тушат крупный пожар на складе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.В ведомстве отметили, что информация о возгорании по адресу: улица Свердловская, дом 6а, поступила 7:22 мск. "По предварительным данным, площадь пожара составляет 2,5 тысячи квадратных метров. На месте проводится наращивание сил и средств", — говорится в релизе.Из горящего здания эвакуированы 10 человек, добавили в МЧС. Сведений о пострадавших пока нет.В ликвидации пожара участвуют 73 человека и 25 единиц техники.

https://ria.ru/20230110/sklady-1843929278.html

красноярск

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, красноярск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)