https://ria.ru/20230705/pozhar-1882477636.html

В Петербурге спасатели ликвидировали открытое горение в ангаре с покрышками

В Петербурге спасатели ликвидировали открытое горение в ангаре с покрышками - РИА Новости, 05.07.2023

В Петербурге спасатели ликвидировали открытое горение в ангаре с покрышками

Спасатели ликвидировали открытое горение в ангаре с автомобильными покрышками во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, происходит тление в развалинах на площади... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T23:02

2023-07-05T23:02

2023-07-05T23:02

происшествия

коммерческая недвижимость

россия

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882421730_0:33:3400:1946_1920x0_80_0_0_ff7a3cccc09e233f4209a1cb5f6d40b8.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в ангаре с автомобильными покрышками во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, происходит тление в развалинах на площади 200 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее городской главк сообщал, что пожар на складе с покрышками в Петербурге локализован на площади 3000 квадратных метров. "В 20.59 открытое горение было ликвидировано. Происходит тление в завалах на площади 200 квадратных метров", - говорится в сообщении. Ангар с покрышками загорелся в среду во Фрунзенском районе Петербурга, о пострадавших пока ничего не сообщалось. Прокуратура Санкт-Петербурга сообщила, что взяла на контроль проверку, начатую МЧС по факту инцидента.

https://ria.ru/20230705/pozhar-1882393541.html

https://ria.ru/20230705/pozhar-1882374219.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, коммерческая недвижимость, россия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)