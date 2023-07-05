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В Петербурге спасатели ликвидировали открытое горение в ангаре с покрышками
В Петербурге спасатели ликвидировали открытое горение в ангаре с покрышками - РИА Новости, 05.07.2023
В Петербурге спасатели ликвидировали открытое горение в ангаре с покрышками
Спасатели ликвидировали открытое горение в ангаре с автомобильными покрышками во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, происходит тление в развалинах на площади... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T23:02
2023-07-05T23:02
2023-07-05T23:02
происшествия
коммерческая недвижимость
россия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в ангаре с автомобильными покрышками во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, происходит тление в развалинах на площади 200 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее городской главк сообщал, что пожар на складе с покрышками в Петербурге локализован на площади 3000 квадратных метров. "В 20.59 открытое горение было ликвидировано. Происходит тление в завалах на площади 200 квадратных метров", - говорится в сообщении. Ангар с покрышками загорелся в среду во Фрунзенском районе Петербурга, о пострадавших пока ничего не сообщалось. Прокуратура Санкт-Петербурга сообщила, что взяла на контроль проверку, начатую МЧС по факту инцидента.
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происшествия, коммерческая недвижимость, россия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Россия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге спасатели ликвидировали открытое горение в ангаре с покрышками
В Петербурге спасатели ликвидировали открытое горение в ангаре с автомобильными покрышками
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в ангаре с автомобильными покрышками во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, происходит тление в развалинах на площади 200 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее городской главк сообщал, что пожар на складе с покрышками в Петербурге локализован на площади 3000 квадратных метров.
Пожар на складе с покрышками в Петербурге локализовали
"В 20.59 открытое горение было ликвидировано. Происходит тление в завалах на площади 200 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Ангар с покрышками загорелся в среду во Фрунзенском районе Петербурга, о пострадавших пока ничего не сообщалось.
Прокуратура Санкт-Петербурга сообщила, что взяла на контроль проверку, начатую МЧС по факту инцидента.
Площадь пожара на складе в Петербурге достигла 3,5 тысячи квадратных метров