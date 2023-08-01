https://ria.ru/20230801/pozhar-1887611774.html
В Люберцах ликвидировали открытое горение в ангарах
В Люберцах ликвидировали открытое горение в ангарах - РИА Новости, 01.08.2023
В Люберцах ликвидировали открытое горение в ангарах
Открытое горение в трех ангарах на территории строительной базы в подмосковных Люберцах удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T14:54
2023-08-01T14:54
2023-08-01T14:57
люберцы
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Открытое горение в трех ангарах на территории строительной базы в подмосковных Люберцах удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ."В 14.34 ликвидировано открытое горение", - сказал собеседник агентства.Пожар был локализован на площади 1,3 тысячи квадратных метров.По данным подмосковной прокуратуры, возгорание произошло во время сварочных работ в ангаре предприятия по производству шин, расположенном на Котельническом проезде.
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люберцы
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
люберцы, происшествия, московская область (подмосковье)
Люберцы, Происшествия, Московская область (Подмосковье)
В Люберцах ликвидировали открытое горение в ангарах
Открытый огонь в ангарах в подмосковных Люберцах ликвидировали
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Открытое горение в трех ангарах на территории строительной базы в подмосковных Люберцах удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
"В 14.34 ликвидировано открытое горение", - сказал собеседник агентства.
Пожар был локализован на площади 1,3 тысячи квадратных метров.
По данным подмосковной прокуратуры, возгорание произошло во время сварочных работ в ангаре предприятия по производству шин, расположенном на Котельническом проезде.
В Сети появилось видео крупного пожара в Люберцах