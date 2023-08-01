https://ria.ru/20230801/pozhar-1887611774.html

В Люберцах ликвидировали открытое горение в ангарах

В Люберцах ликвидировали открытое горение в ангарах - РИА Новости, 01.08.2023

В Люберцах ликвидировали открытое горение в ангарах

Открытое горение в трех ангарах на территории строительной базы в подмосковных Люберцах удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T14:54

2023-08-01T14:54

2023-08-01T14:57

люберцы

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Открытое горение в трех ангарах на территории строительной базы в подмосковных Люберцах удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ."В 14.34 ликвидировано открытое горение", - сказал собеседник агентства.Пожар был локализован на площади 1,3 тысячи квадратных метров.По данным подмосковной прокуратуры, возгорание произошло во время сварочных работ в ангаре предприятия по производству шин, расположенном на Котельническом проезде.

https://ria.ru/20230801/lyubertsy-1887587175.html

люберцы

московская область (подмосковье)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

люберцы, происшествия, московская область (подмосковье)