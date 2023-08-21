https://ria.ru/20230821/sklad-1891205282.html

В Подмосковье загорелся склад

В Подмосковье загорелся склад - РИА Новости, 21.08.2023

В Подмосковье загорелся склад

В Подмосковье загорелось складское здание, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T09:54

2023-08-21T09:54

2023-08-21T11:04

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В Подмосковье загорелось складское здание, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Произошел пожар в административно-складском здании по адресу: городской округ Богородский, улица Ильича, дом 1, корпус 2", — заявил собеседник агентства.По его словам, общая площадь возгорания составляет 1500 квадратных метров.

https://ria.ru/20230820/pozhar-1891140010.html

московская область (подмосковье)

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

московская область (подмосковье), происшествия