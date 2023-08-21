https://ria.ru/20230821/sklad-1891205282.html
В Подмосковье загорелся склад
В Подмосковье загорелся склад - РИА Новости, 21.08.2023
В Подмосковье загорелся склад
В Подмосковье загорелось складское здание, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T09:54
2023-08-21T09:54
2023-08-21T11:04
московская область (подмосковье)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891217121_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_0fafe73337c7eac9cecf22e9296e4541.jpg
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В Подмосковье загорелось складское здание, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Произошел пожар в административно-складском здании по адресу: городской округ Богородский, улица Ильича, дом 1, корпус 2", — заявил собеседник агентства.По его словам, общая площадь возгорания составляет 1500 квадратных метров.
https://ria.ru/20230820/pozhar-1891140010.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891217121_253:0:1200:710_1920x0_80_0_0_e7c240d37d9ac611e15b44706c658db7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), происшествия
Московская область (Подмосковье), Происшествия
В Подмосковье загорелся склад
В Богородском районе Подмосковья загорелся склад на площади полторы "квадратов"