Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье загорелся склад - РИА Новости, 21.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:54 21.08.2023 (обновлено: 11:04 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/sklad-1891205282.html
В Подмосковье загорелся склад
В Подмосковье загорелся склад - РИА Новости, 21.08.2023
В Подмосковье загорелся склад
В Подмосковье загорелось складское здание, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T09:54
2023-08-21T11:04
московская область (подмосковье)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891217121_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_0fafe73337c7eac9cecf22e9296e4541.jpg
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В Подмосковье загорелось складское здание, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Произошел пожар в административно-складском здании по адресу: городской округ Богородский, улица Ильича, дом 1, корпус 2", — заявил собеседник агентства.По его словам, общая площадь возгорания составляет 1500 квадратных метров.
https://ria.ru/20230820/pozhar-1891140010.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891217121_253:0:1200:710_1920x0_80_0_0_e7c240d37d9ac611e15b44706c658db7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), происшествия
Московская область (Подмосковье), Происшествия
В Подмосковье загорелся склад

В Богородском районе Подмосковья загорелся склад на площади полторы "квадратов"

© Фото : МЧС РоссииПожар в Богородском округе Подмосковья. 21 августа 2023
Пожар в Богородском округе Подмосковья. 21 августа 2023 - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© Фото : МЧС России
Пожар в Богородском округе Подмосковья. 21 августа 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В Подмосковье загорелось складское здание, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«
"Произошел пожар в административно-складском здании по адресу: городской округ Богородский, улица Ильича, дом 1, корпус 2", — заявил собеседник агентства.
По его словам, общая площадь возгорания составляет 1500 квадратных метров.
Тушение пожара в нежилом здании в Подольске - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
В Подольске потушили пожар на складе Ozon
20 августа, 17:19
 
Московская область (Подмосковье)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала