https://ria.ru/20230907/pozhar-1894656876.html

В подмосковной деревне Картино загорелся склад

В подмосковной деревне Картино загорелся склад - РИА Новости, 07.09.2023

В подмосковной деревне Картино загорелся склад

Склад загорелся на площади 1000 квадратных метров в деревне Картино Московской области, предварительно, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T03:52

2023-09-07T03:52

2023-09-07T03:52

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Склад загорелся на площади 1000 квадратных метров в деревне Картино Московской области, предварительно, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС РФ. "Пожар произошел в складском здании по адресу: городской округ Ленинский, деревня Картино, СНТ Картинская гора, улица Овражная, дом 75. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось плотное задымление внутри здания. Площадь пожара составляет 1000 квадратных метров, угрозы перехода огня на соседние строения нет. По предварительной информации, пострадавших нет ", - говорится в сообщении. Добавляется, что к ликвидации пожара привлечено 78 человек и 26 единиц техники.

https://ria.ru/20230906/mchs-1894634085.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)