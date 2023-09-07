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В подмосковной деревне Картино загорелся склад - РИА Новости, 07.09.2023
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03:52 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/pozhar-1894656876.html
В подмосковной деревне Картино загорелся склад
В подмосковной деревне Картино загорелся склад - РИА Новости, 07.09.2023
В подмосковной деревне Картино загорелся склад
Склад загорелся на площади 1000 квадратных метров в деревне Картино Московской области, предварительно, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T03:52
2023-09-07T03:52
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Склад загорелся на площади 1000 квадратных метров в деревне Картино Московской области, предварительно, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС РФ. "Пожар произошел в складском здании по адресу: городской округ Ленинский, деревня Картино, СНТ Картинская гора, улица Овражная, дом 75. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось плотное задымление внутри здания. Площадь пожара составляет 1000 квадратных метров, угрозы перехода огня на соседние строения нет. По предварительной информации, пострадавших нет ", - говорится в сообщении. Добавляется, что к ликвидации пожара привлечено 78 человек и 26 единиц техники.
https://ria.ru/20230906/mchs-1894634085.html
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В подмосковной деревне Картино загорелся склад

В подмосковной деревне Картино загорелся склад на площади 1000 квадратных метров

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Тушение пожара . Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Склад загорелся на площади 1000 квадратных метров в деревне Картино Московской области, предварительно, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
"Пожар произошел в складском здании по адресу: городской округ Ленинский, деревня Картино, СНТ Картинская гора, улица Овражная, дом 75. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось плотное задымление внутри здания. Площадь пожара составляет 1000 квадратных метров, угрозы перехода огня на соседние строения нет. По предварительной информации, пострадавших нет ", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что к ликвидации пожара привлечено 78 человек и 26 единиц техники.
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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