https://ria.ru/20230907/pozhar-1894656876.html
В подмосковной деревне Картино загорелся склад
В подмосковной деревне Картино загорелся склад - РИА Новости, 07.09.2023
В подмосковной деревне Картино загорелся склад
Склад загорелся на площади 1000 квадратных метров в деревне Картино Московской области, предварительно, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T03:52
2023-09-07T03:52
2023-09-07T03:52
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752390241_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_b3b5a595f9abd823312770a2b70bb3b8.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Склад загорелся на площади 1000 квадратных метров в деревне Картино Московской области, предварительно, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС РФ. "Пожар произошел в складском здании по адресу: городской округ Ленинский, деревня Картино, СНТ Картинская гора, улица Овражная, дом 75. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось плотное задымление внутри здания. Площадь пожара составляет 1000 квадратных метров, угрозы перехода огня на соседние строения нет. По предварительной информации, пострадавших нет ", - говорится в сообщении. Добавляется, что к ликвидации пожара привлечено 78 человек и 26 единиц техники.
https://ria.ru/20230906/mchs-1894634085.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752390241_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_7c1aea09a14439a6a3087d26437d4228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В подмосковной деревне Картино загорелся склад
В подмосковной деревне Картино загорелся склад на площади 1000 квадратных метров