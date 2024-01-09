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Во Владимирской области загорелся склад швейной фабрики - РИА Новости, 09.01.2024
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14:37 09.01.2024 (обновлено: 14:44 09.01.2024)
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Во Владимирской области загорелся склад швейной фабрики
Во Владимирской области загорелся склад швейной фабрики - РИА Новости, 09.01.2024
Во Владимирской области загорелся склад швейной фабрики
Склад при швейной фабрике загорелся в поселке Муромцево Владимирской области, пожар локализован на площади 1,3 тысячи квадратных метров, пострадавших нет,... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T14:37
2024-01-09T14:44
происшествия
владимирская область
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РЯЗАНЬ, 9 янв - РИА Новости. Склад при швейной фабрике загорелся в поселке Муромцево Владимирской области, пожар локализован на площади 1,3 тысячи квадратных метров, пострадавших нет, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале. "Во Владимирской области локализован крупный пожар на швейной фабрике", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что сообщение поступило в 11.51, пожар произошел на складе готовой продукции при швейной фабрике в поселке Муромцево Судогодского района. "Пожар был успешно локализован на площади в 1300 квадратных метров. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал", - отмечает ГУМЧС.
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происшествия, владимирская область
Происшествия, Владимирская область
Во Владимирской области загорелся склад швейной фабрики

Склад швейной фабрики загорелся в Муромцево на площади 1,3 тысячи кв метров

© Фото : МЧС Владимирской области/TelegramМесто пожара на швейной фабрике в поселке Муромцево Владимирской области
Место пожара на швейной фабрике в поселке Муромцево Владимирской области - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© Фото : МЧС Владимирской области/Telegram
Место пожара на швейной фабрике в поселке Муромцево Владимирской области
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 9 янв - РИА Новости. Склад при швейной фабрике загорелся в поселке Муромцево Владимирской области, пожар локализован на площади 1,3 тысячи квадратных метров, пострадавших нет, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале.
"Во Владимирской области локализован крупный пожар на швейной фабрике", - говорится в сообщении ведомства.
© Фото : МЧС Владимирской области/TelegramМесто пожара на швейной фабрике в поселке Муромцево Владимирской области
Место пожара на швейной фабрике в поселке Муромцево Владимирской области - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© Фото : МЧС Владимирской области/Telegram
Место пожара на швейной фабрике в поселке Муромцево Владимирской области
Уточняется, что сообщение поступило в 11.51, пожар произошел на складе готовой продукции при швейной фабрике в поселке Муромцево Судогодского района.
"Пожар был успешно локализован на площади в 1300 квадратных метров. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал", - отмечает ГУМЧС.
© Фото : МЧС Владимирской области/TelegramМесто пожара на швейной фабрике в поселке Муромцево Владимирской области
Место пожара на швейной фабрике в поселке Муромцево Владимирской области - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© Фото : МЧС Владимирской области/Telegram
Место пожара на швейной фабрике в поселке Муромцево Владимирской области
 
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