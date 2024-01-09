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Во Владимирской области загорелся склад швейной фабрики

Во Владимирской области загорелся склад швейной фабрики - РИА Новости, 09.01.2024

Во Владимирской области загорелся склад швейной фабрики

Склад при швейной фабрике загорелся в поселке Муромцево Владимирской области, пожар локализован на площади 1,3 тысячи квадратных метров, пострадавших нет,... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T14:37

2024-01-09T14:37

2024-01-09T14:44

происшествия

владимирская область

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РЯЗАНЬ, 9 янв - РИА Новости. Склад при швейной фабрике загорелся в поселке Муромцево Владимирской области, пожар локализован на площади 1,3 тысячи квадратных метров, пострадавших нет, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале. "Во Владимирской области локализован крупный пожар на швейной фабрике", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что сообщение поступило в 11.51, пожар произошел на складе готовой продукции при швейной фабрике в поселке Муромцево Судогодского района. "Пожар был успешно локализован на площади в 1300 квадратных метров. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал", - отмечает ГУМЧС.

владимирская область

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, владимирская область