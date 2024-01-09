Во Владимирской области загорелся склад швейной фабрики
Склад швейной фабрики загорелся в Муромцево на площади 1,3 тысячи кв метров
© Фото : МЧС Владимирской области/TelegramМесто пожара на швейной фабрике в поселке Муромцево Владимирской области
Место пожара на швейной фабрике в поселке Муромцево Владимирской области
РЯЗАНЬ, 9 янв - РИА Новости. Склад при швейной фабрике загорелся в поселке Муромцево Владимирской области, пожар локализован на площади 1,3 тысячи квадратных метров, пострадавших нет, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале.
"Во Владимирской области локализован крупный пожар на швейной фабрике", - говорится в сообщении ведомства.
© Фото : МЧС Владимирской области/TelegramМесто пожара на швейной фабрике в поселке Муромцево Владимирской области
Место пожара на швейной фабрике в поселке Муромцево Владимирской области
Уточняется, что сообщение поступило в 11.51, пожар произошел на складе готовой продукции при швейной фабрике в поселке Муромцево Судогодского района.
"Пожар был успешно локализован на площади в 1300 квадратных метров. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал", - отмечает ГУМЧС.
© Фото : МЧС Владимирской области/TelegramМесто пожара на швейной фабрике в поселке Муромцево Владимирской области
Место пожара на швейной фабрике в поселке Муромцево Владимирской области