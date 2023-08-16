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В Норильске горят неэксплуатируемое здание и гараж

В Норильске горят неэксплуатируемое здание и гараж - РИА Новости, 16.08.2023

В Норильске горят неэксплуатируемое здание и гараж

Неэксплуатируемое здание и гараж горят на площади 1200 квадратных метров в Норильске на севере Красноярского края, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T08:00

2023-08-16T08:00

2023-08-16T10:28

происшествия

норильск

красноярский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОЯРСК, 16 авг - РИА Новости. Неэксплуатируемое здание и гараж горят на площади 1200 квадратных метров в Норильске на севере Красноярского края, сообщает региональный главк МЧС. "В 08.36 поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом здании и гараже в МО г. Норильск. Площадь пожара составляет 1200 квадратных метров", - говорится в сообщении. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. В тушении участвуют 29 человек и девять единиц техники. Глава Норильска Дмитрий Карасев сообщил у себя в Telegram-канале, что угрозы распространения огня на жизненно важные объекты нет, сил и средств достаточно, все под контролем.В региональном главке Роспотребнадзора сообщили, что горит склад с пиломатериалами, на территории ближайшей жилой застройки организован мониторинг качества атмосферы.

https://ria.ru/20230815/yakutiya-1890108441.html

норильск

красноярский край

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происшествия, норильск, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)