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В Норильске горят неэксплуатируемое здание и гараж - РИА Новости, 16.08.2023
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08:00 16.08.2023 (обновлено: 10:28 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/pozhar-1890331575.html
В Норильске горят неэксплуатируемое здание и гараж
В Норильске горят неэксплуатируемое здание и гараж - РИА Новости, 16.08.2023
В Норильске горят неэксплуатируемое здание и гараж
Неэксплуатируемое здание и гараж горят на площади 1200 квадратных метров в Норильске на севере Красноярского края, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T08:00
2023-08-16T10:28
происшествия
норильск
красноярский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОЯРСК, 16 авг - РИА Новости. Неэксплуатируемое здание и гараж горят на площади 1200 квадратных метров в Норильске на севере Красноярского края, сообщает региональный главк МЧС. "В 08.36 поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом здании и гараже в МО г. Норильск. Площадь пожара составляет 1200 квадратных метров", - говорится в сообщении. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. В тушении участвуют 29 человек и девять единиц техники. Глава Норильска Дмитрий Карасев сообщил у себя в Telegram-канале, что угрозы распространения огня на жизненно важные объекты нет, сил и средств достаточно, все под контролем.В региональном главке Роспотребнадзора сообщили, что горит склад с пиломатериалами, на территории ближайшей жилой застройки организован мониторинг качества атмосферы.
https://ria.ru/20230815/yakutiya-1890108441.html
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происшествия, норильск, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Норильск, Красноярский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Норильске горят неэксплуатируемое здание и гараж

МЧС: в Норильске горят неэксплуатируемое здание и гараж на 1200 "квадратах"

© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краю/TelegramПожар в неэксплуатируемом здании в Норильске
Пожар в неэксплуатируемом здании в Норильске - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краю/Telegram
Пожар в неэксплуатируемом здании в Норильске
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 16 авг - РИА Новости. Неэксплуатируемое здание и гараж горят на площади 1200 квадратных метров в Норильске на севере Красноярского края, сообщает региональный главк МЧС.
«
"В 08.36 поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом здании и гараже в МО г. Норильск. Площадь пожара составляет 1200 квадратных метров", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. В тушении участвуют 29 человек и девять единиц техники.
Глава Норильска Дмитрий Карасев сообщил у себя в Telegram-канале, что угрозы распространения огня на жизненно важные объекты нет, сил и средств достаточно, все под контролем.
В региональном главке Роспотребнадзора сообщили, что горит склад с пиломатериалами, на территории ближайшей жилой застройки организован мониторинг качества атмосферы.
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ПроисшествияНорильскКрасноярский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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