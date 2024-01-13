https://ria.ru/20240113/sklad-1921107287.html

Под Петербургом загорелся склад Wildberries

Под Петербургом загорелся склад Wildberries - РИА Новости, 13.01.2024

Под Петербургом загорелся склад Wildberries

В Шушарах (Пушкинский район Санкт-Петербурга) загорелся склад маркетплейса Wildberries, сообщила компания. РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T08:59

2024-01-13T08:59

2024-01-13T10:03

происшествия

санкт-петербург

wildberries

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921110799_22:0:1658:920_1920x0_80_0_0_d7e3c30699a2b23fe7534cc1ddfb356c.png

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. В Шушарах (Пушкинский район Санкт-Петербурга) загорелся склад маркетплейса Wildberries, сообщила компания."На данный момент люди эвакуированы. На место прибыли сотрудники МЧС и приступили к тушению", — уточнили в организации.Руководство компании оказывает все необходимое содействие, отметили в пресс-службе.В Wildberries добавили, что людей со склада эвакуировали на автобусах, медицинская помощь пока никому не понадобилась, среди водителей автобусов пострадавших нет. "На ликвидацию возгорания направлены все пожарные части Санкт-Петербурга. Ведем переговоры с МЧС о возможности тушения с вертолета", — сказали в компании.Сегодня ГУМЧС по Санкт-Петербургу сообщило, что склады горят в Пушкинском районе города на площади одна тысяча квадратных метров, пожару присвоили повышенный ранг № 2. По данным сервиса "Яндекс Карты", на улице Московское шоссе, дом 153 (адрес, на котором произошел пожар) находится склад Wildberries.Позже площадь пожара возросла до 50 тысяч квадратов. К ликвидации огня привлекли 25 единиц техники и 112 сотрудников МЧС.Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.

https://ria.ru/20240113/kompensatsiya-1921113785.html

https://ria.ru/20240108/pozhar-1920147532.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, санкт-петербург, wildberries, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)