https://ria.ru/20240113/sklad-1921107287.html
Под Петербургом загорелся склад Wildberries
Под Петербургом загорелся склад Wildberries - РИА Новости, 13.01.2024
Под Петербургом загорелся склад Wildberries
В Шушарах (Пушкинский район Санкт-Петербурга) загорелся склад маркетплейса Wildberries, сообщила компания. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T08:59
2024-01-13T08:59
2024-01-13T10:03
происшествия
санкт-петербург
wildberries
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921110799_22:0:1658:920_1920x0_80_0_0_d7e3c30699a2b23fe7534cc1ddfb356c.png
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. В Шушарах (Пушкинский район Санкт-Петербурга) загорелся склад маркетплейса Wildberries, сообщила компания."На данный момент люди эвакуированы. На место прибыли сотрудники МЧС и приступили к тушению", — уточнили в организации.Руководство компании оказывает все необходимое содействие, отметили в пресс-службе.В Wildberries добавили, что людей со склада эвакуировали на автобусах, медицинская помощь пока никому не понадобилась, среди водителей автобусов пострадавших нет. "На ликвидацию возгорания направлены все пожарные части Санкт-Петербурга. Ведем переговоры с МЧС о возможности тушения с вертолета", — сказали в компании.Сегодня ГУМЧС по Санкт-Петербургу сообщило, что склады горят в Пушкинском районе города на площади одна тысяча квадратных метров, пожару присвоили повышенный ранг № 2. По данным сервиса "Яндекс Карты", на улице Московское шоссе, дом 153 (адрес, на котором произошел пожар) находится склад Wildberries.Позже площадь пожара возросла до 50 тысяч квадратов. К ликвидации огня привлекли 25 единиц техники и 112 сотрудников МЧС.Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.
https://ria.ru/20240113/kompensatsiya-1921113785.html
https://ria.ru/20240108/pozhar-1920147532.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, wildberries, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Wildberries, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Под Петербургом загорелся склад Wildberries
В Шушарах под Петербургом загорелся склад Wildberries, людей эвакуировали
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости.
В Шушарах (Пушкинский район Санкт-Петербурга) загорелся склад маркетплейса Wildberries, сообщила
компания.
«
"На данный момент люди эвакуированы. На место прибыли сотрудники МЧС и приступили к тушению", — уточнили в организации.
Руководство компании оказывает все необходимое содействие, отметили в пресс-службе.
В Wildberries добавили, что людей со склада эвакуировали на автобусах, медицинская помощь пока никому не понадобилась, среди водителей автобусов пострадавших нет.
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"На ликвидацию возгорания направлены все пожарные части Санкт-Петербурга. Ведем переговоры с МЧС о возможности тушения с вертолета", — сказали в компании.
Сегодня ГУМЧС по Санкт-Петербургу сообщило, что склады горят в Пушкинском районе города на площади одна тысяча квадратных метров, пожару присвоили повышенный ранг № 2. По данным сервиса "Яндекс Карты", на улице Московское шоссе, дом 153 (адрес, на котором произошел пожар) находится склад Wildberries.
Позже площадь пожара возросла до 50 тысяч квадратов. К ликвидации огня привлекли 25 единиц техники и 112 сотрудников МЧС.
Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.
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