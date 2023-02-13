https://ria.ru/20230213/pozhar-1851715350.html

В Красноярске загорелся склад на площади шесть тысяч квадратных метров

В Красноярске загорелся склад на площади шесть тысяч квадратных метров - РИА Новости, 13.02.2023

В Красноярске загорелся склад на площади шесть тысяч квадратных метров

Здание склада загорелось на площади 6 тысяч квадратных метров в Красноярске, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T15:26

2023-02-13T15:26

2023-02-13T16:36

происшествия

красноярск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150030/74/1500307457_0:0:3068:1725_1920x0_80_0_0_17280b158a4fd5d9c8ff55c258762f3b.jpg

КРАСНОЯРСК/МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Здание склада загорелось на площади 6 тысяч квадратных метров в Красноярске, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."На улице Пограничников происходит возгорание склада, по предварительной информации, на площади 6000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, к тушению пожару привлечены около 40 человек и 11 единиц техники, проводится наращивание группировки сил и средств."Информация по пострадавшим не поступала", - добавили в региональном ГУМЧС.В краевом главке ГУМВД отметили, что полицейские способствуют беспрепятственному проезду спецтехники, и попросили граждан в целях личной безопасности не подходить к месту пожара.

https://ria.ru/20230211/pozhar-1851372740.html

красноярск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, красноярск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)