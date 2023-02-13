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В Красноярске загорелся склад на площади шесть тысяч квадратных метров - РИА Новости, 13.02.2023
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В Красноярске загорелся склад на площади шесть тысяч квадратных метров
В Красноярске загорелся склад на площади шесть тысяч квадратных метров - РИА Новости, 13.02.2023
В Красноярске загорелся склад на площади шесть тысяч квадратных метров
Здание склада загорелось на площади 6 тысяч квадратных метров в Красноярске, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T15:26
2023-02-13T16:36
происшествия
красноярск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОЯРСК/МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Здание склада загорелось на площади 6 тысяч квадратных метров в Красноярске, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."На улице Пограничников происходит возгорание склада, по предварительной информации, на площади 6000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, к тушению пожару привлечены около 40 человек и 11 единиц техники, проводится наращивание группировки сил и средств."Информация по пострадавшим не поступала", - добавили в региональном ГУМЧС.В краевом главке ГУМВД отметили, что полицейские способствуют беспрепятственному проезду спецтехники, и попросили граждан в целях личной безопасности не подходить к месту пожара.
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происшествия, красноярск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Красноярск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
15:26 13.02.2023 (обновлено: 16:36 13.02.2023)
 
В Красноярске загорелся склад на площади шесть тысяч квадратных метров

МЧС: в Красноярске загорелся склад на площади шесть тысяч квадратных метров

© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в медиабанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Сотрудник МЧС. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК/МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Здание склада загорелось на площади 6 тысяч квадратных метров в Красноярске, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На улице Пограничников происходит возгорание склада, по предварительной информации, на площади 6000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, к тушению пожару привлечены около 40 человек и 11 единиц техники, проводится наращивание группировки сил и средств.
"Информация по пострадавшим не поступала", - добавили в региональном ГУМЧС.
В краевом главке ГУМВД отметили, что полицейские способствуют беспрепятственному проезду спецтехники, и попросили граждан в целях личной безопасности не подходить к месту пожара.
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ПроисшествияКрасноярскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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