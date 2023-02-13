https://ria.ru/20230213/pozhar-1851715350.html
В Красноярске загорелся склад на площади шесть тысяч квадратных метров
В Красноярске загорелся склад на площади шесть тысяч квадратных метров - РИА Новости, 13.02.2023
В Красноярске загорелся склад на площади шесть тысяч квадратных метров
Здание склада загорелось на площади 6 тысяч квадратных метров в Красноярске, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T15:26
2023-02-13T15:26
2023-02-13T16:36
происшествия
красноярск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОЯРСК/МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Здание склада загорелось на площади 6 тысяч квадратных метров в Красноярске, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."На улице Пограничников происходит возгорание склада, по предварительной информации, на площади 6000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, к тушению пожару привлечены около 40 человек и 11 единиц техники, проводится наращивание группировки сил и средств."Информация по пострадавшим не поступала", - добавили в региональном ГУМЧС.В краевом главке ГУМВД отметили, что полицейские способствуют беспрепятственному проезду спецтехники, и попросили граждан в целях личной безопасности не подходить к месту пожара.
https://ria.ru/20230211/pozhar-1851372740.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Красноярск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
15:26 13.02.2023 (обновлено: 16:36 13.02.2023)
В Красноярске загорелся склад на площади шесть тысяч квадратных метров
МЧС: в Красноярске загорелся склад на площади шесть тысяч квадратных метров
КРАСНОЯРСК/МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Здание склада загорелось на площади 6 тысяч квадратных метров в Красноярске, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На улице Пограничников происходит возгорание склада, по предварительной информации, на площади 6000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, к тушению пожару привлечены около 40 человек и 11 единиц техники, проводится наращивание группировки сил и средств.
"Информация по пострадавшим не поступала", - добавили в региональном ГУМЧС.
В краевом главке ГУМВД отметили, что полицейские способствуют беспрепятственному проезду спецтехники, и попросили граждан в целях личной безопасности не подходить к месту пожара.