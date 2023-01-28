https://ria.ru/20230128/pozhar-1848043128.html

В подмосковном Красногорске ликвидировали пожар на складе

В подмосковном Красногорске ликвидировали пожар на складе - РИА Новости, 28.01.2023

В подмосковном Красногорске ликвидировали пожар на складе

Открытое горение на складе в Красногорском городском округе удалось полностью ликвидировать на 2100 квадратных метрах, сообщается на сайте ГУМЧС по Московской... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T02:41

2023-01-28T02:41

2023-01-28T10:28

происшествия

красногорск

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Открытое горение на складе в Красногорском городском округе удалось полностью ликвидировать на 2100 квадратных метрах, сообщается на сайте ГУМЧС по Московской области.В пятницу вечером склад на территории рынка "Синдика" в подмосковном Красногорске загорелся на площади 2100 квадратных метров. По информации ГУМЧС, внутри одноэтажного склада хранились стройматериалы. Информации о погибших и пострадавших не было. В 0.42 пожар был локализован."В 2.20 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230125/pozhar-1847234412.html

красногорск

московская область (подмосковье)

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2023

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происшествия, красногорск, московская область (подмосковье)