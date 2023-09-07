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В Подмосковье локализовали пожар на складе
В Подмосковье локализовали пожар на складе - РИА Новости, 07.09.2023
В Подмосковье локализовали пожар на складе
Пожар на складе в деревне Картино Московской области локализован на площади 1000 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T05:08
2023-09-07T05:08
2023-09-07T05:23
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Пожар на складе в деревне Картино Московской области локализован на площади 1000 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. Ранее в МЧС РФ сообщали о пожаре в Московской области: на площади 1000 квадратных метров загорелся склад в деревне Картино. Как позже уточнили РИА Новости в региональном главке МЧС, склад размером 100 на 20 метров предназначался для хранения смешанных товаров. Благодаря слаженной работе спасателей удалось избежать распространения огня на всё здание. К тушению пожара привлекается 78 человек и 26 единиц техники, в том числе от МЧС России 58 человек и 19 единиц, отметили в ведомстве."Пожар локализован на площади 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подмосковье локализовали пожар на складе
В Подмосковье локализовали пожар на складе на площади 1000 квадратных метров