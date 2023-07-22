https://ria.ru/20230722/pozhar-1885625164.html
В Ростовской области ликвидировали пожар на складе с макулатурой
В Ростовской области ликвидировали пожар на складе с макулатурой - РИА Новости, 22.07.2023
В Ростовской области ликвидировали пожар на складе с макулатурой
Открытое горение в складском помещении с макулатурой в городе Аксай под Ростовом-на-Дону ликвидировали на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщается в... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T00:02
2023-07-22T00:02
2023-07-22T00:03
происшествия
ростовская область
россия
аксай
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152989/98/1529899831_0:333:2720:1862_1920x0_80_0_0_9171f7cc6518ba1ae1cad63dde13954d.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Открытое горение в складском помещении с макулатурой в городе Аксай под Ростовом-на-Дону ликвидировали на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщается в телеграм-канале МЧС России."Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение в Ростовской области", - говорится в сообщении.Добавляется, что пожарные не допустили распространения огня на соседние здания, проводится проливка и разборка конструкций.В пятницу в 17.15 поступила информация о пожаре в складском помещении, где горела макулатура. Уточнялось, что размер горящего здания 8x50 метров, пожару был присвоен третий ранг. Как пояснили в ГУ МЧС по Ростовской области, пожар возник в городе Аксай на улице Пороховая Балка, 2А. Позднее в 19.36 пожар локализовали на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Пострадавших нет.В тушении пожара был задействован вертолет Ми-8 Южного авиационно-спасательного центра МЧС России, который произвел 13 сбросов общим объемом 39 тонн воды.Прокуратура Ростовской области организовала проверку соблюдения требований пожарной безопасности, в ходе которой будет дана оценка действиям уполномоченных органов. Уточняется, что при выявлении нарушений закона будут приняты "соответствующие меры реагирования".
https://ria.ru/20230721/pozhar-1885444694.html
ростовская область
россия
аксай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152989/98/1529899831_0:9:2720:2048_1920x0_80_0_0_6a55e3a6dda69c6b74beadee4a86cac5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, россия, аксай, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Происшествия, Ростовская область, Россия, Аксай, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
В Ростовской области ликвидировали пожар на складе с макулатурой
В городе Аксай Ростовской области ликвидировали открытое горение на складе с макулатурой