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В Ростовской области ликвидировали пожар на складе с макулатурой

В Ростовской области ликвидировали пожар на складе с макулатурой - РИА Новости, 22.07.2023

В Ростовской области ликвидировали пожар на складе с макулатурой

Открытое горение в складском помещении с макулатурой в городе Аксай под Ростовом-на-Дону ликвидировали на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщается в... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T00:02

2023-07-22T00:02

2023-07-22T00:03

происшествия

ростовская область

россия

аксай

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Открытое горение в складском помещении с макулатурой в городе Аксай под Ростовом-на-Дону ликвидировали на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщается в телеграм-канале МЧС России."Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение в Ростовской области", - говорится в сообщении.Добавляется, что пожарные не допустили распространения огня на соседние здания, проводится проливка и разборка конструкций.В пятницу в 17.15 поступила информация о пожаре в складском помещении, где горела макулатура. Уточнялось, что размер горящего здания 8x50 метров, пожару был присвоен третий ранг. Как пояснили в ГУ МЧС по Ростовской области, пожар возник в городе Аксай на улице Пороховая Балка, 2А. Позднее в 19.36 пожар локализовали на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Пострадавших нет.В тушении пожара был задействован вертолет Ми-8 Южного авиационно-спасательного центра МЧС России, который произвел 13 сбросов общим объемом 39 тонн воды.Прокуратура Ростовской области организовала проверку соблюдения требований пожарной безопасности, в ходе которой будет дана оценка действиям уполномоченных органов. Уточняется, что при выявлении нарушений закона будут приняты "соответствующие меры реагирования".

https://ria.ru/20230721/pozhar-1885444694.html

ростовская область

россия

аксай

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происшествия, ростовская область, россия, аксай, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш