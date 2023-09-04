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Пожар на складе в Подмосковье полностью потушили
Пожар на складе в Подмосковье полностью потушили - РИА Новости, 04.09.2023
Пожар на складе в Подмосковье полностью потушили
Пожар в Подмосковье, где тушили складское здание на площади 1,2 тысячи квадратных метров, полностью потушен, сообщает МЧС России. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T07:28
2023-09-04T07:28
2023-09-04T07:28
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
видное
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Пожар в Подмосковье, где тушили складское здание на площади 1,2 тысячи квадратных метров, полностью потушен, сообщает МЧС России. Ранее прокуратура Московской области сообщала о возгорании склада лакокрасочных изделий в подмосковном городе Видное, площадь пожара, предварительно, составляла 1,2 тысячи квадратных метров. Позднее МЧС РФ заявило, что возгорание локализовано на той же площади в складском здании на Каширском шоссе, пострадавших нет. "Пожар на складе в Подмосковье полностью потушен", - говорится в сообщении в телеграм-канале МЧС России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, видное, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Видное, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на складе в Подмосковье полностью потушили
МЧС: Пожар на складе в Подмосковье полностью потушили, пострадавших нет