https://ria.ru/20230120/pozhar-1846154357.html
В Приморье загорелся склад алкогольной продукции
В Приморье загорелся склад алкогольной продукции - РИА Новости, 20.01.2023
В Приморье загорелся склад алкогольной продукции
Спасатели тушат пожар на площади 500 квадратных метров на складе алкогольной продукции в Артеме Приморского края, сообщает региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T08:57
2023-01-20T08:57
2023-01-20T08:57
происшествия
приморский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 20 янв - РИА Новости. Спасатели тушат пожар на площади 500 квадратных метров на складе алкогольной продукции в Артеме Приморского края, сообщает региональный главк МЧС РФ. "По оперативным данным, сегодня в 14.38 (07.38) поступило сообщение о возгорании склада алкогольной продукции на улице Уткинская в городе Артем. По предварительным данным, на момент прибытия пожарных крыша склада была охвачена пламенем на площади около 500 квадратных метров", - говорится в сообщении. Пожар тушат по повышенному рангу, на месте работает 9 единиц пожарной техники и 34 человека личного состава, группировку наращивают. Информация уточняется.
https://ria.ru/20230119/pozhar-1846018960.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, приморский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Приморский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Приморье загорелся склад алкогольной продукции
В Приморье загорелся склад алкогольной продукции на площади 500 квадратных метров