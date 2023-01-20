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В Приморье загорелся склад алкогольной продукции - РИА Новости, 20.01.2023
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В Приморье загорелся склад алкогольной продукции
В Приморье загорелся склад алкогольной продукции - РИА Новости, 20.01.2023
В Приморье загорелся склад алкогольной продукции
Спасатели тушат пожар на площади 500 квадратных метров на складе алкогольной продукции в Артеме Приморского края, сообщает региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T08:57
2023-01-20T08:57
происшествия
приморский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 20 янв - РИА Новости. Спасатели тушат пожар на площади 500 квадратных метров на складе алкогольной продукции в Артеме Приморского края, сообщает региональный главк МЧС РФ. "По оперативным данным, сегодня в 14.38 (07.38) поступило сообщение о возгорании склада алкогольной продукции на улице Уткинская в городе Артем. По предварительным данным, на момент прибытия пожарных крыша склада была охвачена пламенем на площади около 500 квадратных метров", - говорится в сообщении. Пожар тушат по повышенному рангу, на месте работает 9 единиц пожарной техники и 34 человека личного состава, группировку наращивают. Информация уточняется.
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приморский край
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происшествия, приморский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Приморский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
08:57 20.01.2023
 
В Приморье загорелся склад алкогольной продукции

В Приморье загорелся склад алкогольной продукции на площади 500 квадратных метров

© РИА Новости / Илья ПиталевПожарные
Пожарные - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Пожарные. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 20 янв - РИА Новости. Спасатели тушат пожар на площади 500 квадратных метров на складе алкогольной продукции в Артеме Приморского края, сообщает региональный главк МЧС РФ.
"По оперативным данным, сегодня в 14.38 (07.38) поступило сообщение о возгорании склада алкогольной продукции на улице Уткинская в городе Артем. По предварительным данным, на момент прибытия пожарных крыша склада была охвачена пламенем на площади около 500 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Пожар тушат по повышенному рангу, на месте работает 9 единиц пожарной техники и 34 человека личного состава, группировку наращивают. Информация уточняется.
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ПроисшествияПриморский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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