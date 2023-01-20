https://ria.ru/20230120/pozhar-1846154357.html

В Приморье загорелся склад алкогольной продукции

В Приморье загорелся склад алкогольной продукции - РИА Новости, 20.01.2023

В Приморье загорелся склад алкогольной продукции

Спасатели тушат пожар на площади 500 квадратных метров на складе алкогольной продукции в Артеме Приморского края, сообщает региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T08:57

2023-01-20T08:57

2023-01-20T08:57

происшествия

приморский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 20 янв - РИА Новости. Спасатели тушат пожар на площади 500 квадратных метров на складе алкогольной продукции в Артеме Приморского края, сообщает региональный главк МЧС РФ. "По оперативным данным, сегодня в 14.38 (07.38) поступило сообщение о возгорании склада алкогольной продукции на улице Уткинская в городе Артем. По предварительным данным, на момент прибытия пожарных крыша склада была охвачена пламенем на площади около 500 квадратных метров", - говорится в сообщении. Пожар тушат по повышенному рангу, на месте работает 9 единиц пожарной техники и 34 человека личного состава, группировку наращивают. Информация уточняется.

https://ria.ru/20230119/pozhar-1846018960.html

приморский край

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, приморский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)