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Площадь пожара на складе в Яхроме составляет 2,5 тысячи "квадратов"

Площадь пожара на складе в Яхроме составляет 2,5 тысячи "квадратов" - РИА Новости, 04.08.2023

Площадь пожара на складе в Яхроме составляет 2,5 тысячи "квадратов"

Площадь пожара на складе с пластиком и резиной в подмосковной Яхроме составляет 2,5 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T12:18

2023-08-04T12:18

2023-08-04T13:09

происшествия

яхрома

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Площадь пожара на складе с пластиком и резиной в подмосковной Яхроме составляет 2,5 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС."Площадь пожара достигла 2500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, сведения о пострадавших не поступали.

яхрома

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, яхрома, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)