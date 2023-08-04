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Площадь пожара на складе в Яхроме составляет 2,5 тысячи "квадратов"
Площадь пожара на складе в Яхроме составляет 2,5 тысячи "квадратов" - РИА Новости, 04.08.2023
Площадь пожара на складе в Яхроме составляет 2,5 тысячи "квадратов"
Площадь пожара на складе с пластиком и резиной в подмосковной Яхроме составляет 2,5 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T12:18
2023-08-04T12:18
2023-08-04T13:09
происшествия
яхрома
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Площадь пожара на складе с пластиком и резиной в подмосковной Яхроме составляет 2,5 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС."Площадь пожара достигла 2500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, сведения о пострадавших не поступали.
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РИА Новости
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происшествия, яхрома, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Яхрома, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь пожара на складе в Яхроме составляет 2,5 тысячи "квадратов"
МЧС: площадь пожара на складе с резиной в Яхроме составила 2,5 тысячи квадратных метров