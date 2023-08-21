https://ria.ru/20230821/pozhar-1891266714.html

В Ногинске локализовали пожар на складе

В Ногинске локализовали пожар на складе - РИА Новости, 21.08.2023

В Ногинске локализовали пожар на складе

Спасателям удалось локализовать возгорание на складе лакокрасочных изделий в подмосковном Ногинске, об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T13:37

2023-08-21T13:37

2023-08-21T13:57

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ногинск

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Спасателям удалось локализовать возгорание на складе лакокрасочных изделий в подмосковном Ногинске, об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе МЧС."Пожар локализован на площади 4300 квадратных метров", — уточнил собеседник агентства. Он отметил, что огонь быстро распространился по зданию из-за его сложной планировки и высокой пожарной нагрузки склада.По данным МЧС, к тушению пожара привлечены более 130 человек и 38 единиц техники.

https://ria.ru/20230821/pozhar-1891210434.html

россия

ногинск

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2023

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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ногинск