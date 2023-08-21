https://ria.ru/20230821/pozhar-1891266714.html
В Ногинске локализовали пожар на складе
В Ногинске локализовали пожар на складе - РИА Новости, 21.08.2023
В Ногинске локализовали пожар на складе
Спасателям удалось локализовать возгорание на складе лакокрасочных изделий в подмосковном Ногинске, об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T13:37
2023-08-21T13:37
2023-08-21T13:57
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ногинск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891217121_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_0fafe73337c7eac9cecf22e9296e4541.jpg
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Спасателям удалось локализовать возгорание на складе лакокрасочных изделий в подмосковном Ногинске, об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе МЧС."Пожар локализован на площади 4300 квадратных метров", — уточнил собеседник агентства. Он отметил, что огонь быстро распространился по зданию из-за его сложной планировки и высокой пожарной нагрузки склада.По данным МЧС, к тушению пожара привлечены более 130 человек и 38 единиц техники.
https://ria.ru/20230821/pozhar-1891210434.html
россия
ногинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891217121_253:0:1200:710_1920x0_80_0_0_e7c240d37d9ac611e15b44706c658db7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ногинск
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ногинск
В Ногинске локализовали пожар на складе
В МЧС сообщили о локализации пожара на складе лакокрасочных изделий в Ногинске
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Спасателям удалось локализовать возгорание на складе лакокрасочных изделий в подмосковном Ногинске, об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе МЧС.
"Пожар локализован на площади 4300 квадратных метров", — уточнил собеседник агентства.
Он отметил, что огонь быстро распространился по зданию из-за его сложной планировки и высокой пожарной нагрузки склада.
По данным МЧС, к тушению пожара привлечены более 130 человек и 38 единиц техники.
В Москве при тушении пожара в многоэтажке спасли троих человек