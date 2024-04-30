https://ria.ru/20240430/pozhar-1943129526.html

Площадь пожара на складе в Подмосковье выросла до 2,3 тысячи "квадратов"

Площадь пожара на складе в Подмосковье выросла до 2,3 тысячи "квадратов" - РИА Новости, 30.04.2024

Площадь пожара на складе в Подмосковье выросла до 2,3 тысячи "квадратов"

Площадь пожара на складе в Раменском поселке выросла до 2,3 тысячи квадратных метров, огонь распространился на производственное здание и часть открытой... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T11:31

2024-04-30T11:31

2024-04-30T13:01

происшествия

московская область (подмосковье)

раменский

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Площадь пожара на складе в Раменском поселке выросла до 2,3 тысячи квадратных метров, огонь распространился на производственное здание и часть открытой площадки, сообщает прокуратура Московской области в Telegram-канале. Ранее пресс-служба МЧС РФ сообщила, что склад с полиэтиленом горит на площади две тысячи квадратных метров в поселке Раменской агрохимстанции в Подмосковье, из здания эвакуировались 30 человек. "Огонь распространился на производственное здание и часть открытой площадки... В настоящий момент идёт тушение пожара, его площадь составляет около 2,3 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении ведомства. Раменская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств пожара.

https://ria.ru/20231212/pozhary-1915420118.html

московская область (подмосковье)

раменский

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Пожар на складе в Раменском округе Площадь пожара на складе в подмосковном Раменском выросла до 2,3 тыс "квадратов", огонь распространился на производственное здание и часть открытой площадки, сообщает городская прокуратура& 2024-04-30T11:31 true PT0M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, московская область (подмосковье), раменский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)