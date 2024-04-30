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Площадь пожара на складе в Подмосковье выросла до 2,3 тысячи "квадратов" - РИА Новости, 30.04.2024
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11:31 30.04.2024 (обновлено: 13:01 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/pozhar-1943129526.html
Площадь пожара на складе в Подмосковье выросла до 2,3 тысячи "квадратов"
Площадь пожара на складе в Подмосковье выросла до 2,3 тысячи "квадратов" - РИА Новости, 30.04.2024
Площадь пожара на складе в Подмосковье выросла до 2,3 тысячи "квадратов"
Площадь пожара на складе в Раменском поселке выросла до 2,3 тысячи квадратных метров, огонь распространился на производственное здание и часть открытой... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T11:31
2024-04-30T13:01
происшествия
московская область (подмосковье)
раменский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Площадь пожара на складе в Раменском поселке выросла до 2,3 тысячи квадратных метров, огонь распространился на производственное здание и часть открытой площадки, сообщает прокуратура Московской области в Telegram-канале. Ранее пресс-служба МЧС РФ сообщила, что склад с полиэтиленом горит на площади две тысячи квадратных метров в поселке Раменской агрохимстанции в Подмосковье, из здания эвакуировались 30 человек. "Огонь распространился на производственное здание и часть открытой площадки... В настоящий момент идёт тушение пожара, его площадь составляет около 2,3 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении ведомства. Раменская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств пожара.
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московская область (подмосковье)
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Пожар на складе в Раменском округе
Площадь пожара на складе в подмосковном Раменском выросла до 2,3 тыс "квадратов", огонь распространился на производственное здание и часть открытой площадки, сообщает городская прокуратура&
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происшествия, московская область (подмосковье), раменский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Раменский, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь пожара на складе в Подмосковье выросла до 2,3 тысячи "квадратов"

Прокуратура сообщила об увеличении площади пожара в Раменском до 2,3 тысячи кв м

© Прокуратура Московской области/TelegramМесто пожара на складе в подмосковном Раменском
Место пожара на складе в подмосковном Раменском
© Прокуратура Московской области/Telegram
Место пожара на складе в подмосковном Раменском
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Площадь пожара на складе в Раменском поселке выросла до 2,3 тысячи квадратных метров, огонь распространился на производственное здание и часть открытой площадки, сообщает прокуратура Московской области в Telegram-канале.
Ранее пресс-служба МЧС РФ сообщила, что склад с полиэтиленом горит на площади две тысячи квадратных метров в поселке Раменской агрохимстанции в Подмосковье, из здания эвакуировались 30 человек.
"Огонь распространился на производственное здание и часть открытой площадки... В настоящий момент идёт тушение пожара, его площадь составляет около 2,3 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении ведомства.
Раменская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств пожара.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РаменскийМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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