https://ria.ru/20240430/pozhar-1943129526.html
Площадь пожара на складе в Подмосковье выросла до 2,3 тысячи "квадратов"
Площадь пожара на складе в Подмосковье выросла до 2,3 тысячи "квадратов" - РИА Новости, 30.04.2024
Площадь пожара на складе в Подмосковье выросла до 2,3 тысячи "квадратов"
Площадь пожара на складе в Раменском поселке выросла до 2,3 тысячи квадратных метров, огонь распространился на производственное здание и часть открытой... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T11:31
2024-04-30T11:31
2024-04-30T13:01
происшествия
московская область (подмосковье)
раменский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1e/1943126984_0:439:473:705_1920x0_80_0_0_b82d3117bf883e643721028b4a593a48.jpg
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Площадь пожара на складе в Раменском поселке выросла до 2,3 тысячи квадратных метров, огонь распространился на производственное здание и часть открытой площадки, сообщает прокуратура Московской области в Telegram-канале. Ранее пресс-служба МЧС РФ сообщила, что склад с полиэтиленом горит на площади две тысячи квадратных метров в поселке Раменской агрохимстанции в Подмосковье, из здания эвакуировались 30 человек. "Огонь распространился на производственное здание и часть открытой площадки... В настоящий момент идёт тушение пожара, его площадь составляет около 2,3 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении ведомства. Раменская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств пожара.
https://ria.ru/20231212/pozhary-1915420118.html
московская область (подмосковье)
раменский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1e/1943126984_0:395:473:750_1920x0_80_0_0_aaa20f2e93ee87230f31c8aea2afab84.jpg
Пожар на складе в Раменском округе
Площадь пожара на складе в подмосковном Раменском выросла до 2,3 тыс "квадратов", огонь распространился на производственное здание и часть открытой площадки, сообщает городская прокуратура&
2024-04-30T11:31
true
PT0M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), раменский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Раменский, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь пожара на складе в Подмосковье выросла до 2,3 тысячи "квадратов"
Прокуратура сообщила об увеличении площади пожара в Раменском до 2,3 тысячи кв м