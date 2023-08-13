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Пожар на складе в Подмосковье потушили - РИА Новости, 13.08.2023
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14:40 13.08.2023 (обновлено: 14:43 13.08.2023)
https://ria.ru/20230813/pozhar-1889803954.html
Пожар на складе в Подмосковье потушили
Пожар на складе в Подмосковье потушили - РИА Новости, 13.08.2023
Пожар на складе в Подмосковье потушили
Пожар на складе с удобрениями в подмосковном Раменском потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС РФ. РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T14:40
2023-08-13T14:43
происшествия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Пожар на складе с удобрениями в подмосковном Раменском потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС РФ.Спасатели локализовали пожар на площади 2,7 тысячи "квадратов" на складе в подмосковном Раменском, сообщали ранее в пресс-службе МЧС РФ."В 14:29 ликвидация открытого горения", - сказали в ведомстве.
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Варвара Скокшина
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происшествия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на складе в Подмосковье потушили

Пожар на складе в Раменском районе Подмосковья потушили

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПожарные машины
Пожарные машины - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Пожарные машины. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Пожар на складе с удобрениями в подмосковном Раменском потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС РФ.
Спасатели локализовали пожар на площади 2,7 тысячи "квадратов" на складе в подмосковном Раменском, сообщали ранее в пресс-службе МЧС РФ.
"В 14:29 ликвидация открытого горения", - сказали в ведомстве.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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