https://ria.ru/20230813/pozhar-1889803954.html
Пожар на складе в Подмосковье потушили
Пожар на складе в Подмосковье потушили - РИА Новости, 13.08.2023
Пожар на складе в Подмосковье потушили
Пожар на складе с удобрениями в подмосковном Раменском потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС РФ. РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T14:40
2023-08-13T14:40
2023-08-13T14:43
происшествия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Пожар на складе с удобрениями в подмосковном Раменском потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС РФ.Спасатели локализовали пожар на площади 2,7 тысячи "квадратов" на складе в подмосковном Раменском, сообщали ранее в пресс-службе МЧС РФ."В 14:29 ликвидация открытого горения", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20230813/pozhar-1889799063.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на складе в Подмосковье потушили
Пожар на складе в Раменском районе Подмосковья потушили