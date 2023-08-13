https://ria.ru/20230813/pozhar-1889803954.html

Пожар на складе в Подмосковье потушили

Пожар на складе в Подмосковье потушили - РИА Новости, 13.08.2023

Пожар на складе в Подмосковье потушили

Пожар на складе с удобрениями в подмосковном Раменском потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС РФ. РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T14:40

2023-08-13T14:40

2023-08-13T14:43

происшествия

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867545295_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_18d1d4d1836f154659f65b539b84042a.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Пожар на складе с удобрениями в подмосковном Раменском потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС РФ.Спасатели локализовали пожар на площади 2,7 тысячи "квадратов" на складе в подмосковном Раменском, сообщали ранее в пресс-службе МЧС РФ."В 14:29 ликвидация открытого горения", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20230813/pozhar-1889799063.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)