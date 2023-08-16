https://ria.ru/20230816/pozhar-1890416698.html

В Анапе локализовали пожар на складах

В Анапе локализовали пожар на складах - РИА Новости, 16.08.2023

В Анапе локализовали пожар на складах

Спасатели локализовали возгорание на складах в анапском хуторе Воскресенский на площади 1,4 тысячи квадратных метров, сообщил краснодарский главк МЧС России. РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T15:14

2023-08-16T15:14

2023-08-16T15:36

происшествия

анапа

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СОЧИ, 16 авг - РИА Новости. Спасатели локализовали возгорание на складах в анапском хуторе Воскресенский на площади 1,4 тысячи квадратных метров, сообщил краснодарский главк МЧС России.Днем загорелись склады в хуторе Воскресенский, который расположен в Анапе, площадь пожара первоначально составляла 250 "квадратов", информировало ранее ведомство."В 14.33 на тушение выехал пожарный поезд из Крымска. В 14.35 локализация пожара на общей площади 1400 м2 (ангар – 800 м2, трава – 600 м2)", - говорится в сообщении.К ликвидации возгорания привлечены 84 спасателя, 27 единиц техники. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России, возгорание произошло на складах вторсырья.

https://ria.ru/20230815/makhachkala-1890173524.html

анапа

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, анапа