Рейтинг@Mail.ru
В Анапе локализовали пожар на складах - РИА Новости, 16.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:14 16.08.2023 (обновлено: 15:36 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/pozhar-1890416698.html
В Анапе локализовали пожар на складах
В Анапе локализовали пожар на складах - РИА Новости, 16.08.2023
В Анапе локализовали пожар на складах
Спасатели локализовали возгорание на складах в анапском хуторе Воскресенский на площади 1,4 тысячи квадратных метров, сообщил краснодарский главк МЧС России. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T15:14
2023-08-16T15:36
происшествия
анапа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_0:99:3173:1884_1920x0_80_0_0_de5401a590fee715e48a113b2761e3eb.jpg
СОЧИ, 16 авг - РИА Новости. Спасатели локализовали возгорание на складах в анапском хуторе Воскресенский на площади 1,4 тысячи квадратных метров, сообщил краснодарский главк МЧС России.Днем загорелись склады в хуторе Воскресенский, который расположен в Анапе, площадь пожара первоначально составляла 250 "квадратов", информировало ранее ведомство."В 14.33 на тушение выехал пожарный поезд из Крымска. В 14.35 локализация пожара на общей площади 1400 м2 (ангар – 800 м2, трава – 600 м2)", - говорится в сообщении.К ликвидации возгорания привлечены 84 спасателя, 27 единиц техники. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России, возгорание произошло на складах вторсырья.
https://ria.ru/20230815/makhachkala-1890173524.html
анапа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_444:0:3173:2047_1920x0_80_0_0_7c4d71d529e7fbdc01832fd51267351e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, анапа
Происшествия, Анапа
В Анапе локализовали пожар на складах

В Анапе локализовали пожар на складах на площади 1,4 тысячи квадратов

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 16 авг - РИА Новости. Спасатели локализовали возгорание на складах в анапском хуторе Воскресенский на площади 1,4 тысячи квадратных метров, сообщил краснодарский главк МЧС России.
Днем загорелись склады в хуторе Воскресенский, который расположен в Анапе, площадь пожара первоначально составляла 250 "квадратов", информировало ранее ведомство.
"В 14.33 на тушение выехал пожарный поезд из Крымска. В 14.35 локализация пожара на общей площади 1400 м2 (ангар – 800 м2, трава – 600 м2)", - говорится в сообщении.
К ликвидации возгорания привлечены 84 спасателя, 27 единиц техники. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России, возгорание произошло на складах вторсырья.
Следственные действия на месте происшествия в Махачкале
Делом о пожаре на АЗС в Махачкале займутся в центральном аппарате СК
Вчера, 12:39
 
ПроисшествияАнапа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала