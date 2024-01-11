https://ria.ru/20240111/pozhar-1920639138.html

В Ярославской области загорелась кровля склада

В Ярославской области загорелась кровля склада - РИА Новости, 11.01.2024

В Ярославской области загорелась кровля склада

Кровля склада горит на площади 3,9 тысячи квадратных метров в Ярославской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T02:37

2024-01-11T02:37

2024-01-11T02:37

происшествия

ярославская область

россия

гаврилов-ямский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Кровля склада горит на площади 3,9 тысячи квадратных метров в Ярославской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. "В 00.10 минут 11.01.2024 года поступило сообщение о пожаре по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г.п. Гаврилов-Ям, ул. Радищева. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение кровли складского помещения. Существовала угроза распространения на соседние здания. Но благодаря слаженным действиям огнеборцев, в 01.45 пожар удалось локализовать на площади 3,9 тысячи кв.м", - говорится в сообщении. Предварительно, пострадавших нет, к тушению привлечено более 30 человек и 11 единиц техники, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240111/pozhar-1920637351.html

ярославская область

россия

гаврилов-ямский район

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происшествия, ярославская область, россия, гаврилов-ямский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)