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В Ярославской области загорелась кровля склада - РИА Новости, 11.01.2024
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02:37 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/pozhar-1920639138.html
В Ярославской области загорелась кровля склада
В Ярославской области загорелась кровля склада - РИА Новости, 11.01.2024
В Ярославской области загорелась кровля склада
Кровля склада горит на площади 3,9 тысячи квадратных метров в Ярославской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T02:37
2024-01-11T02:37
происшествия
ярославская область
россия
гаврилов-ямский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Кровля склада горит на площади 3,9 тысячи квадратных метров в Ярославской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. "В 00.10 минут 11.01.2024 года поступило сообщение о пожаре по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г.п. Гаврилов-Ям, ул. Радищева. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение кровли складского помещения. Существовала угроза распространения на соседние здания. Но благодаря слаженным действиям огнеборцев, в 01.45 пожар удалось локализовать на площади 3,9 тысячи кв.м", - говорится в сообщении. Предварительно, пострадавших нет, к тушению привлечено более 30 человек и 11 единиц техники, добавили в ведомстве.
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ярославская область
россия
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происшествия, ярославская область, россия, гаврилов-ямский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ярославская область, Россия, Гаврилов-Ямский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ярославской области загорелась кровля склада

МЧС: в Ярославской области загорелась кровля склада

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Кровля склада горит на площади 3,9 тысячи квадратных метров в Ярославской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"В 00.10 минут 11.01.2024 года поступило сообщение о пожаре по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г.п. Гаврилов-Ям, ул. Радищева. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение кровли складского помещения. Существовала угроза распространения на соседние здания. Но благодаря слаженным действиям огнеборцев, в 01.45 пожар удалось локализовать на площади 3,9 тысячи кв.м", - говорится в сообщении.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
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Предварительно, пострадавших нет, к тушению привлечено более 30 человек и 11 единиц техники, добавили в ведомстве.
 
ПроисшествияЯрославская областьРоссияГаврилов-Ямский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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