https://ria.ru/20230520/pozhar-1873112675.html

В Воронеже локализовали пожар на складе с деревянными поддонами

В Воронеже локализовали пожар на складе с деревянными поддонами - РИА Новости, 20.05.2023

В Воронеже локализовали пожар на складе с деревянными поддонами

Пожар на складе с деревянными поддонами в Воронеже локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров, сообщила в субботу пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T13:43

2023-05-20T13:43

2023-05-20T13:43

происшествия

воронеж

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Пожар на складе с деревянными поддонами в Воронеже локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров, сообщила в субботу пресс-служба МЧС России. "В 12:45 (мск) на месте пожара объявлена локализация на площади 1,2 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении. Как сообщил журналистам представитель ГУМЧС по региону, пожарным удалось спасти от огня пять складских помещений, стоящих рядом с горящим складом.Информация о пожаре в районе торгово-развлекательного центра "Максимир", по адресу Ленинский проспект 174, поступила спасателям в 9.40 мск субботы. По данным ГУ МЧС, произошло загорание на складе на территории промзоны. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

https://ria.ru/20230519/pozhar-1872974787.html

воронеж

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, воронеж, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)