https://ria.ru/20230113/krasnoyarsk-1844523591.html

В Красноярске ликвидировали крупный пожар на складе

В Красноярске ликвидировали крупный пожар на складе - РИА Новости, 13.01.2023

В Красноярске ликвидировали крупный пожар на складе

Пожар площадью в 1000 квадратных метров на складе в Красноярске ликвидирован, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T04:00

2023-01-13T04:00

2023-01-13T04:00

происшествия

ломоносов

красноярск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОЯРСК, 13 янв - РИА Новости. Пожар площадью в 1000 квадратных метров на складе в Красноярске ликвидирован, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. Склад расположен на улице Ломоносова и, как сообщалось до этого, в четверг вечером загорелся на площади 300 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет. "В 20.14 (мск) ликвидация пожара", - говорится в релизе. Полиция выясняет причины возгорания и очевидцев.

https://ria.ru/20230112/pozhar-1844425727.html

ломоносов

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ломоносов, красноярск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)