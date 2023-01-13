https://ria.ru/20230113/krasnoyarsk-1844523591.html
В Красноярске ликвидировали крупный пожар на складе
В Красноярске ликвидировали крупный пожар на складе - РИА Новости, 13.01.2023
В Красноярске ликвидировали крупный пожар на складе
Пожар площадью в 1000 квадратных метров на складе в Красноярске ликвидирован, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T04:00
2023-01-13T04:00
2023-01-13T04:00
происшествия
ломоносов
красноярск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОЯРСК, 13 янв - РИА Новости. Пожар площадью в 1000 квадратных метров на складе в Красноярске ликвидирован, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. Склад расположен на улице Ломоносова и, как сообщалось до этого, в четверг вечером загорелся на площади 300 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет. "В 20.14 (мск) ликвидация пожара", - говорится в релизе. Полиция выясняет причины возгорания и очевидцев.
https://ria.ru/20230112/pozhar-1844425727.html
ломоносов
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, ломоносов, красноярск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ломоносов, Красноярск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Красноярске ликвидировали крупный пожар на складе
В центре Красноярска ликвидировали пожар на складе площадью в 1000 квадратных метров