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В Красноярске ликвидировали крупный пожар на складе - РИА Новости, 13.01.2023
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В Красноярске ликвидировали крупный пожар на складе
В Красноярске ликвидировали крупный пожар на складе - РИА Новости, 13.01.2023
В Красноярске ликвидировали крупный пожар на складе
Пожар площадью в 1000 квадратных метров на складе в Красноярске ликвидирован, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T04:00
2023-01-13T04:00
происшествия
ломоносов
красноярск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОЯРСК, 13 янв - РИА Новости. Пожар площадью в 1000 квадратных метров на складе в Красноярске ликвидирован, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. Склад расположен на улице Ломоносова и, как сообщалось до этого, в четверг вечером загорелся на площади 300 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет. "В 20.14 (мск) ликвидация пожара", - говорится в релизе. Полиция выясняет причины возгорания и очевидцев.
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происшествия, ломоносов, красноярск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ломоносов, Красноярск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
04:00 13.01.2023
 
В Красноярске ликвидировали крупный пожар на складе

В центре Красноярска ликвидировали пожар на складе площадью в 1000 квадратных метров

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкВид на город Красноярск
Вид на город Красноярск - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Вид на город Красноярск. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 13 янв - РИА Новости. Пожар площадью в 1000 квадратных метров на складе в Красноярске ликвидирован, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
Склад расположен на улице Ломоносова и, как сообщалось до этого, в четверг вечером загорелся на площади 300 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет.
"В 20.14 (мск) ликвидация пожара", - говорится в релизе.
Полиция выясняет причины возгорания и очевидцев.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 15:54
Площадь пожара на складе в центре Красноярска увеличилась
 
ПроисшествияЛомоносовКрасноярскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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