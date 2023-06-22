https://ria.ru/20230622/pozhar-1879713007.html
В Ростовской области загорелся склад на рынке
В Ростовской области загорелся склад на рынке - РИА Новости, 22.06.2023
В Ростовской области загорелся склад на рынке
Пожар произошел на складе с посудой и электронной техникой на рынке "Классик" в Аксайском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T08:06
2023-06-22T08:06
2023-06-22T09:02
происшествия
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июн - РИА Новости. Пожар произошел на складе с посудой и электронной техникой на рынке "Классик" в Аксайском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону."В 6.34 поступила информация о загорании на складе с посудой и электронной техникой на улице Малое Зелёное кольцо, 3А в поселке Янтарный Аксайского района. По оперативным данным, площадь 1000 квадратов", - сказал представитель ведомства.Он уточнил, что пожар возник на рынке "Классик". Позже появилось сообщение об увеличении площади пожара до двух тысяч квадратных метров. К тушению привлечены 63 человека и 21 единица техники.В МЧС добавили, что пожар на рынке в Ростовской области, предварительно, возник из-за замыкания проводки.
https://ria.ru/20230419/pozhary-1866340865.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростовской области загорелся склад на рынке
В Ростовской области горит склад на рынке "Классик" на площади две тысячи квадратов
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июн - РИА Новости.
Пожар произошел на складе с посудой и электронной техникой на рынке "Классик" в Аксайском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России
по региону.
"В 6.34 поступила информация о загорании на складе с посудой и электронной техникой на улице Малое Зелёное кольцо, 3А в поселке Янтарный Аксайского района. По оперативным данным, площадь 1000 квадратов", - сказал представитель ведомства.
Он уточнил, что пожар возник на рынке "Классик".
Позже появилось сообщение об увеличении площади пожара до двух тысяч квадратных метров. К тушению привлечены 63 человека и 21 единица техники.
В МЧС добавили, что пожар на рынке в Ростовской области, предварительно, возник из-за замыкания проводки.
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