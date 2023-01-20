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Пожар в Приморье локализовали на площади в тысячу квадратных метров - РИА Новости, 20.01.2023
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Пожар в Приморье локализовали на площади в тысячу квадратных метров
Пожар в Приморье локализовали на площади в тысячу квадратных метров - РИА Новости, 20.01.2023
Пожар в Приморье локализовали на площади в тысячу квадратных метров
Распространение огня на складе с алкогольной продукции в Артеме Приморского края удалось ограничить площадью в тысячу квадратных метров, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T09:40
2023-01-20T09:41
происшествия
приморский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Распространение огня на складе с алкогольной продукции в Артеме Приморского края удалось ограничить площадью в тысячу квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "В 09.24 пожар локализован", - сказал собеседник агентства. Изначально сообщалось о площади пожара в 500 квадратных метров, впоследствии она выросла вдвое, до 1000 "квадратов".
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приморский край
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происшествия, приморский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Приморский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
09:40 20.01.2023 (обновлено: 09:41 20.01.2023)
 
Пожар в Приморье локализовали на площади в тысячу квадратных метров

Пожар на складе с алкоголем в Приморье локализовали на площади в тысячу квадратных метров

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Тушение пожара . Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Распространение огня на складе с алкогольной продукции в Артеме Приморского края удалось ограничить площадью в тысячу квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 09.24 пожар локализован", - сказал собеседник агентства. Изначально сообщалось о площади пожара в 500 квадратных метров, впоследствии она выросла вдвое, до 1000 "квадратов".
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ПроисшествияПриморский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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