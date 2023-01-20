https://ria.ru/20230120/pozhar-1846159346.html

Пожар в Приморье локализовали на площади в тысячу квадратных метров

Пожар в Приморье локализовали на площади в тысячу квадратных метров - РИА Новости, 20.01.2023

Пожар в Приморье локализовали на площади в тысячу квадратных метров

Распространение огня на складе с алкогольной продукции в Артеме Приморского края удалось ограничить площадью в тысячу квадратных метров, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T09:40

2023-01-20T09:40

2023-01-20T09:41

происшествия

приморский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Распространение огня на складе с алкогольной продукции в Артеме Приморского края удалось ограничить площадью в тысячу квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "В 09.24 пожар локализован", - сказал собеседник агентства. Изначально сообщалось о площади пожара в 500 квадратных метров, впоследствии она выросла вдвое, до 1000 "квадратов".

https://ria.ru/20230119/pozhar-1846018960.html

приморский край

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, приморский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)