https://ria.ru/20230120/pozhar-1846159346.html
Пожар в Приморье локализовали на площади в тысячу квадратных метров
Пожар в Приморье локализовали на площади в тысячу квадратных метров - РИА Новости, 20.01.2023
Пожар в Приморье локализовали на площади в тысячу квадратных метров
Распространение огня на складе с алкогольной продукции в Артеме Приморского края удалось ограничить площадью в тысячу квадратных метров, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T09:40
2023-01-20T09:40
2023-01-20T09:41
происшествия
приморский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Распространение огня на складе с алкогольной продукции в Артеме Приморского края удалось ограничить площадью в тысячу квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "В 09.24 пожар локализован", - сказал собеседник агентства. Изначально сообщалось о площади пожара в 500 квадратных метров, впоследствии она выросла вдвое, до 1000 "квадратов".
https://ria.ru/20230119/pozhar-1846018960.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, приморский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Приморский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
09:40 20.01.2023 (обновлено: 09:41 20.01.2023)
Пожар в Приморье локализовали на площади в тысячу квадратных метров
Пожар на складе с алкоголем в Приморье локализовали на площади в тысячу квадратных метров