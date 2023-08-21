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К тушению пожара в Подмосковье привлекли два вертолета
К тушению пожара в Подмосковье привлекли два вертолета - РИА Новости, 21.08.2023
К тушению пожара в Подмосковье привлекли два вертолета
Два вертолета привлекли к тушению крупного пожара на складе с лакокрасочными изделиями в Богородском городском округе Московской области, рассказали РИА Новости РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T10:51
2023-08-21T10:51
2023-08-21T10:54
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Два вертолета привлекли к тушению крупного пожара на складе с лакокрасочными изделиями в Богородском городском округе Московской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."К тушению пожара привлечены вертолет Ка-32 МЧС России и еще один Ка-32 Московского авиационного центра", - сказал собеседник агентства.
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
К тушению пожара в Подмосковье привлекли два вертолета
К тушению пожара на складе в Подмосковье привлекли два вертолета