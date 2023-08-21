https://ria.ru/20230821/pozhar-1891216817.html

К тушению пожара в Подмосковье привлекли два вертолета

К тушению пожара в Подмосковье привлекли два вертолета - РИА Новости, 21.08.2023

К тушению пожара в Подмосковье привлекли два вертолета

Два вертолета привлекли к тушению крупного пожара на складе с лакокрасочными изделиями в Богородском городском округе Московской области, рассказали РИА Новости РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T10:51

2023-08-21T10:51

2023-08-21T10:54

происшествия

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891213027_0:221:1280:941_1920x0_80_0_0_5e427ffa8c11fba5792893a394938ebb.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Два вертолета привлекли к тушению крупного пожара на складе с лакокрасочными изделиями в Богородском городском округе Московской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."К тушению пожара привлечены вертолет Ка-32 МЧС России и еще один Ка-32 Московского авиационного центра", - сказал собеседник агентства.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, московская область (подмосковье)