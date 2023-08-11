https://ria.ru/20230811/pozhar-1889419557.html

В Одинцово ликвидировали открытое горение на складе

В Одинцово ликвидировали открытое горение на складе - РИА Новости, 11.08.2023

В Одинцово ликвидировали открытое горение на складе

Открытое горение в подмосковном Одинцово, где горел склад на площади две тысячи "квадратов", ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T08:31

2023-08-11T08:31

2023-08-11T08:33

происшествия

одинцово

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Открытое горение в подмосковном Одинцово, где горел склад на площади две тысячи "квадратов", ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. Ранее в ведомстве сообщали, что пожар на площади две тысячи квадратных метров возник в Одинцово, в 23.53 спасатели локализовали его. Прокуратура Московской области сообщила, что установление всех обстоятельств ЧП находится на контроле Одинцовской прокуратуры. Причины возгорания установят с помощью пожарно-технической экспертизы. "В 07.55 ликвидировано открытое горение в Одинцово", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230419/pozhary-1866340865.html

одинцово

московская область (подмосковье)

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происшествия, одинцово, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)