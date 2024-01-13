Рейтинг@Mail.ru
Пожар на складе в Петербурге тушат 286 человек - РИА Новости, 13.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:19 13.01.2024 (обновлено: 14:23 13.01.2024)
https://ria.ru/20240113/pozhar-1921117761.html
Пожар на складе в Петербурге тушат 286 человек
Пожар на складе в Петербурге тушат 286 человек - РИА Новости, 13.01.2024
Пожар на складе в Петербурге тушат 286 человек
Пожар на складе в Санкт-Петербурге на площади 50 тысяч квадратных метров в настоящее время тушат 57 единиц техники и 286 человек, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T10:19
2024-01-13T14:23
происшествия
санкт-петербург
wildberries
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921144140_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a0d80b74015af0fd603fa0a70904d653.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв - РИА Новости. Пожар на складе в Санкт-Петербурге на площади 50 тысяч квадратных метров в настоящее время тушат 57 единиц техники и 286 человек, сообщает городское ГУМЧС. Ранее сообщалось, что площадь пожара в складском комплексе в Пушкинском районе Петербурга выросла до 50 тысяч квадратных метров. Компания Wildberries подтвердила факт возгорания на ее складе, уточнив, что сотрудники эвакуированы. "К ликвидации пожара привлечено от РСЧС: 57 единиц техники и 286 человек личного состава, от МЧС: 32 единицы техники и 136 человек личного состава", - говорится в сообщении. Отмечается также, что в 09.30 пожару присвоен повышенный ранг № 5.
https://ria.ru/20240113/kompensatsiya-1921113785.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Работа пожарных на складе в Петербурге
Работа пожарных на складе в Петербурге
2024-01-13T10:19
true
PT0M47S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921144140_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3a435b06231662df5a20eea030362769.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, wildberries, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Wildberries, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на складе в Петербурге тушат 286 человек

Пожар на складе в Петербурге тушат 57 единиц техники и 286 человек

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв - РИА Новости. Пожар на складе в Санкт-Петербурге на площади 50 тысяч квадратных метров в настоящее время тушат 57 единиц техники и 286 человек, сообщает городское ГУМЧС.
Ранее сообщалось, что площадь пожара в складском комплексе в Пушкинском районе Петербурга выросла до 50 тысяч квадратных метров. Компания Wildberries подтвердила факт возгорания на ее складе, уточнив, что сотрудники эвакуированы.
"К ликвидации пожара привлечено от РСЧС: 57 единиц техники и 286 человек личного состава, от МЧС: 32 единицы техники и 136 человек личного состава", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что в 09.30 пожару присвоен повышенный ранг № 5.
Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. 13 января 2024 - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
Продавцы получат компенсацию за товары, поврежденные при пожаре в Шушарах
Вчера, 09:53
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургWildberriesМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала