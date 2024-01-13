https://ria.ru/20240113/pozhar-1921117761.html

Пожар на складе в Петербурге тушат 286 человек

Пожар на складе в Петербурге тушат 286 человек - РИА Новости, 13.01.2024

Пожар на складе в Петербурге тушат 286 человек

Пожар на складе в Санкт-Петербурге на площади 50 тысяч квадратных метров в настоящее время тушат 57 единиц техники и 286 человек, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T10:19

2024-01-13T10:19

2024-01-13T14:23

происшествия

санкт-петербург

wildberries

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв - РИА Новости. Пожар на складе в Санкт-Петербурге на площади 50 тысяч квадратных метров в настоящее время тушат 57 единиц техники и 286 человек, сообщает городское ГУМЧС. Ранее сообщалось, что площадь пожара в складском комплексе в Пушкинском районе Петербурга выросла до 50 тысяч квадратных метров. Компания Wildberries подтвердила факт возгорания на ее складе, уточнив, что сотрудники эвакуированы. "К ликвидации пожара привлечено от РСЧС: 57 единиц техники и 286 человек личного состава, от МЧС: 32 единицы техники и 136 человек личного состава", - говорится в сообщении. Отмечается также, что в 09.30 пожару присвоен повышенный ранг № 5.

https://ria.ru/20240113/kompensatsiya-1921113785.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа пожарных на складе в Петербурге Работа пожарных на складе в Петербурге 2024-01-13T10:19 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, санкт-петербург, wildberries, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)