https://ria.ru/20240113/pozhar-1921117761.html
Пожар на складе в Петербурге тушат 286 человек
Пожар на складе в Петербурге тушат 286 человек - РИА Новости, 13.01.2024
Пожар на складе в Петербурге тушат 286 человек
Пожар на складе в Санкт-Петербурге на площади 50 тысяч квадратных метров в настоящее время тушат 57 единиц техники и 286 человек, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T10:19
2024-01-13T10:19
2024-01-13T14:23
происшествия
санкт-петербург
wildberries
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв - РИА Новости. Пожар на складе в Санкт-Петербурге на площади 50 тысяч квадратных метров в настоящее время тушат 57 единиц техники и 286 человек, сообщает городское ГУМЧС. Ранее сообщалось, что площадь пожара в складском комплексе в Пушкинском районе Петербурга выросла до 50 тысяч квадратных метров. Компания Wildberries подтвердила факт возгорания на ее складе, уточнив, что сотрудники эвакуированы. "К ликвидации пожара привлечено от РСЧС: 57 единиц техники и 286 человек личного состава, от МЧС: 32 единицы техники и 136 человек личного состава", - говорится в сообщении. Отмечается также, что в 09.30 пожару присвоен повышенный ранг № 5.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Работа пожарных на складе в Петербурге
Работа пожарных на складе в Петербурге
2024-01-13T10:19
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PT0M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, санкт-петербург, wildberries, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Wildberries, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на складе в Петербурге тушат 286 человек
Пожар на складе в Петербурге тушат 57 единиц техники и 286 человек