https://ria.ru/20230620/pozhar-1879382280.html

В Ярославле потушили пожар на складах

В Ярославле потушили пожар на складах - РИА Новости, 20.06.2023

В Ярославле потушили пожар на складах

Пожар площадью 2,5 тысячи квадратных метров на складах в Ярославле, возникший утром во вторник, ликвидирован, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T16:13

2023-06-20T16:13

2023-06-20T16:13

происшествия

ярославль

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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Пожар площадью 2,5 тысячи квадратных метров на складах в Ярославле, возникший утром во вторник, ликвидирован, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Ярославской области. "В 15.02 объявлена ликвидация", - сказал представитель ведомства. По данным спасателей, пожарные выехали на тушение возгорания в 5.45 мск, указывалось, что пожар охватил 1,8 тысячи квадратных метров в складских помещениях с, предположительно, лакокрасочными материалами на проспекте Октября. Позже пожар был локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров.

https://ria.ru/20230620/pozhar-1879371128.html

ярославль

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, ярославль