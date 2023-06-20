https://ria.ru/20230620/pozhar-1879382280.html
В Ярославле потушили пожар на складах
В Ярославле потушили пожар на складах - РИА Новости, 20.06.2023
В Ярославле потушили пожар на складах
Пожар площадью 2,5 тысячи квадратных метров на складах в Ярославле, возникший утром во вторник, ликвидирован, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T16:13
2023-06-20T16:13
2023-06-20T16:13
происшествия
ярославль
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Пожар площадью 2,5 тысячи квадратных метров на складах в Ярославле, возникший утром во вторник, ликвидирован, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Ярославской области. "В 15.02 объявлена ликвидация", - сказал представитель ведомства. По данным спасателей, пожарные выехали на тушение возгорания в 5.45 мск, указывалось, что пожар охватил 1,8 тысячи квадратных метров в складских помещениях с, предположительно, лакокрасочными материалами на проспекте Октября. Позже пожар был локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров.
https://ria.ru/20230620/pozhar-1879371128.html
ярославль
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ярославль
В Ярославле потушили пожар на складах
В Ярославле потушили пожар на складах, возникший утром во вторник
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Пожар площадью 2,5 тысячи квадратных метров на складах в Ярославле, возникший утром во вторник, ликвидирован, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Ярославской области.
"В 15.02 объявлена ликвидация", - сказал представитель ведомства.
По данным спасателей, пожарные выехали на тушение возгорания в 5.45 мск, указывалось, что пожар охватил 1,8 тысячи квадратных метров в складских помещениях с, предположительно, лакокрасочными материалами на проспекте Октября. Позже пожар был локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров.
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