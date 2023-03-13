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Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Одинцово
Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Одинцово - РИА Новости, 13.03.2023
Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Одинцово
Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в подмосковном Одинцово, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T07:00
2023-03-13T07:00
2023-03-13T07:00
происшествия
одинцово
россия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в подмосковном Одинцово, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее в ГУ МЧС по Московской области сообщили, что пожар произошел в нежилом здании в подмосковном Одинцово на площади 1750 квадратных метров. Позже в пресс-службе МЧС России отмечали, что возгорание произошло на складе, его площадь выросла сначала до 3000 тысяч квадратных метров, затем до 4320, зафиксировано обрушение на площади 2000 тысяч "квадратов". Данных о пострадавших не поступало. Пожар был локализован на площади 4320 квадратных метров. В пресс-службе ГУ МЧС по Московской области сообщили, что пожару был присвоен второй ранг.
https://ria.ru/20230311/pozhar-1857253838.html
одинцово
россия
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происшествия, одинцово, россия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Одинцово, Россия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Одинцово
МЧС: пожарные ликвидировали открытое горение на складе в подмосковном Одинцово