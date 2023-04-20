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На складе во Владивостоке ликвидировали открытое горение

На складе во Владивостоке ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 20.04.2023

На складе во Владивостоке ликвидировали открытое горение

Спасатели ликвидировали открытое горение на 1,5 тысячах метров на пожаре на складе во Владивостоке, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T02:24

2023-04-20T02:24

2023-04-20T10:08

происшествия

владивосток

россия

приморский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 20 апр - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение на 1,5 тысячах метров на пожаре на складе во Владивостоке, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю. Ранее в главке сообщили, что информация о пожаре поступила в 00.34 в четверг по местному времени (17.34 среды по мск). На момент прибытия пожарных кровля склада на улице Фадеева была охвачена пламенем, произошло её обрушение. Огонь локализован на 1,5 тысячи квадратных метров. Пожару присвоен третий ранг сложности, погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет. "В 06.16 (23.16 мск 19 апреля) ликвидация открытого горения на площади около 1500 квадратных метров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230419/pozhary-1866340865.html

владивосток

россия

приморский край

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происшествия, владивосток, россия, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)