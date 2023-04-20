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На складе во Владивостоке ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 20.04.2023
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02:24 20.04.2023 (обновлено: 10:08 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/gorenie-1866498411.html
На складе во Владивостоке ликвидировали открытое горение
На складе во Владивостоке ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 20.04.2023
На складе во Владивостоке ликвидировали открытое горение
Спасатели ликвидировали открытое горение на 1,5 тысячах метров на пожаре на складе во Владивостоке, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T02:24
2023-04-20T10:08
происшествия
владивосток
россия
приморский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 20 апр - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение на 1,5 тысячах метров на пожаре на складе во Владивостоке, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю. Ранее в главке сообщили, что информация о пожаре поступила в 00.34 в четверг по местному времени (17.34 среды по мск). На момент прибытия пожарных кровля склада на улице Фадеева была охвачена пламенем, произошло её обрушение. Огонь локализован на 1,5 тысячи квадратных метров. Пожару присвоен третий ранг сложности, погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет. "В 06.16 (23.16 мск 19 апреля) ликвидация открытого горения на площади около 1500 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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владивосток
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происшествия, владивосток, россия, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владивосток, Россия, Приморский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На складе во Владивостоке ликвидировали открытое горение

На складе во Владивостоке ликвидировали открытое горение на 1,5 тысячах метров

© Фото : ГУ МЧС России по Приморскому краюОгнеборцы МЧС России ликвидировали крупное возгорание склада во Владивостоке
Огнеборцы МЧС России ликвидировали крупное возгорание склада во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Приморскому краю
Огнеборцы МЧС России ликвидировали крупное возгорание склада во Владивостоке
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ВЛАДИВОСТОК, 20 апр - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение на 1,5 тысячах метров на пожаре на складе во Владивостоке, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
Ранее в главке сообщили, что информация о пожаре поступила в 00.34 в четверг по местному времени (17.34 среды по мск). На момент прибытия пожарных кровля склада на улице Фадеева была охвачена пламенем, произошло её обрушение. Огонь локализован на 1,5 тысячи квадратных метров. Пожару присвоен третий ранг сложности, погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет.
Сотрудники МЧС РФ на месте пожара на складе в Красноярске. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
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Вчера, 14:41
"В 06.16 (23.16 мск 19 апреля) ликвидация открытого горения на площади около 1500 квадратных метров", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияВладивостокРоссияПриморский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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