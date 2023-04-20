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На складе во Владивостоке ликвидировали открытое горение
На складе во Владивостоке ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 20.04.2023
На складе во Владивостоке ликвидировали открытое горение
Спасатели ликвидировали открытое горение на 1,5 тысячах метров на пожаре на складе во Владивостоке, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T02:24
2023-04-20T02:24
2023-04-20T10:08
происшествия
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приморский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 20 апр - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение на 1,5 тысячах метров на пожаре на складе во Владивостоке, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю. Ранее в главке сообщили, что информация о пожаре поступила в 00.34 в четверг по местному времени (17.34 среды по мск). На момент прибытия пожарных кровля склада на улице Фадеева была охвачена пламенем, произошло её обрушение. Огонь локализован на 1,5 тысячи квадратных метров. Пожару присвоен третий ранг сложности, погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет. "В 06.16 (23.16 мск 19 апреля) ликвидация открытого горения на площади около 1500 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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происшествия, владивосток, россия, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владивосток, Россия, Приморский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На складе во Владивостоке ликвидировали открытое горение
На складе во Владивостоке ликвидировали открытое горение на 1,5 тысячах метров
ВЛАДИВОСТОК, 20 апр - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение на 1,5 тысячах метров на пожаре на складе во Владивостоке, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
Ранее в главке сообщили, что информация о пожаре поступила в 00.34 в четверг по местному времени (17.34 среды по мск). На момент прибытия пожарных кровля склада на улице Фадеева была охвачена пламенем, произошло её обрушение. Огонь локализован на 1,5 тысячи квадратных метров. Пожару присвоен третий ранг сложности, погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет.
Крупные пожары на складах в России 2023 году
"В 06.16 (23.16 мск 19 апреля) ликвидация открытого горения на площади около 1500 квадратных метров", - говорится в сообщении.