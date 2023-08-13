https://ria.ru/20230813/pozhar-1889775932.html
Умер пострадавший при пожаре на складе в Саратове
Умер пострадавший при пожаре на складе в Саратове - РИА Новости, 13.08.2023
Умер пострадавший при пожаре на складе в Саратове
Следователи управления СК по Саратовской области проверяют обстоятельства смерти 18-летнего молодого человека, который 12 августа скончался в больнице от... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T09:09
2023-08-13T09:09
2023-08-13T09:09
происшествия
саратовская область
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САМАРА, 13 авг - РИА Новости. Следователи управления СК по Саратовской области проверяют обстоятельства смерти 18-летнего молодого человека, который 12 августа скончался в больнице от полученных ожогов при пожаре на складе с этиловым спиртом в пятницу, сообщается в телеграм-канале управления СК региона. "По предварительным данным, 12 августа 2023 года скончался 18-летний молодой человек, который 11 августа с ожогами на теле, полученными от легковоспламеняющейся жидкости, был доставлен в медицинское учреждение с территории гаража, расположенного на Брянском проезде", - говорится в сообщении. Ранее ГУ МЧС региона информировали, что склад с предварительно этиловым спиртом загорелся в пятницу, 11 августа, на площади 400 квадратных метров на Брянском проезде, в тот же день открытое горение ликвидировали. При пожаре пострадал мужчина, он был госпитализирован с ожогами.
https://ria.ru/20230811/gorenie-1889627753.html
саратовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Саратовская область, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Умер пострадавший при пожаре на складе в Саратове
Умер восемнадцатилетний парень, получивший ожоги при пожаре на складе в Саратове