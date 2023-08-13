https://ria.ru/20230813/pozhar-1889775932.html

Умер пострадавший при пожаре на складе в Саратове

Умер пострадавший при пожаре на складе в Саратове - РИА Новости, 13.08.2023

Умер пострадавший при пожаре на складе в Саратове

Следователи управления СК по Саратовской области проверяют обстоятельства смерти 18-летнего молодого человека, который 12 августа скончался в больнице от... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T09:09

2023-08-13T09:09

2023-08-13T09:09

происшествия

саратовская область

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САМАРА, 13 авг - РИА Новости. Следователи управления СК по Саратовской области проверяют обстоятельства смерти 18-летнего молодого человека, который 12 августа скончался в больнице от полученных ожогов при пожаре на складе с этиловым спиртом в пятницу, сообщается в телеграм-канале управления СК региона. "По предварительным данным, 12 августа 2023 года скончался 18-летний молодой человек, который 11 августа с ожогами на теле, полученными от легковоспламеняющейся жидкости, был доставлен в медицинское учреждение с территории гаража, расположенного на Брянском проезде", - говорится в сообщении. Ранее ГУ МЧС региона информировали, что склад с предварительно этиловым спиртом загорелся в пятницу, 11 августа, на площади 400 квадратных метров на Брянском проезде, в тот же день открытое горение ликвидировали. При пожаре пострадал мужчина, он был госпитализирован с ожогами.

https://ria.ru/20230811/gorenie-1889627753.html

саратовская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)