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Умер пострадавший при пожаре на складе в Саратове - РИА Новости, 13.08.2023
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09:09 13.08.2023
https://ria.ru/20230813/pozhar-1889775932.html
Умер пострадавший при пожаре на складе в Саратове
Умер пострадавший при пожаре на складе в Саратове - РИА Новости, 13.08.2023
Умер пострадавший при пожаре на складе в Саратове
Следователи управления СК по Саратовской области проверяют обстоятельства смерти 18-летнего молодого человека, который 12 августа скончался в больнице от... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T09:09
2023-08-13T09:09
происшествия
саратовская область
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САМАРА, 13 авг - РИА Новости. Следователи управления СК по Саратовской области проверяют обстоятельства смерти 18-летнего молодого человека, который 12 августа скончался в больнице от полученных ожогов при пожаре на складе с этиловым спиртом в пятницу, сообщается в телеграм-канале управления СК региона. "По предварительным данным, 12 августа 2023 года скончался 18-летний молодой человек, который 11 августа с ожогами на теле, полученными от легковоспламеняющейся жидкости, был доставлен в медицинское учреждение с территории гаража, расположенного на Брянском проезде", - говорится в сообщении. Ранее ГУ МЧС региона информировали, что склад с предварительно этиловым спиртом загорелся в пятницу, 11 августа, на площади 400 квадратных метров на Брянском проезде, в тот же день открытое горение ликвидировали. При пожаре пострадал мужчина, он был госпитализирован с ожогами.
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саратовская область
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происшествия, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Саратовская область, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Умер пострадавший при пожаре на складе в Саратове

Умер восемнадцатилетний парень, получивший ожоги при пожаре на складе в Саратове

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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САМАРА, 13 авг - РИА Новости. Следователи управления СК по Саратовской области проверяют обстоятельства смерти 18-летнего молодого человека, который 12 августа скончался в больнице от полученных ожогов при пожаре на складе с этиловым спиртом в пятницу, сообщается в телеграм-канале управления СК региона.
"По предварительным данным, 12 августа 2023 года скончался 18-летний молодой человек, который 11 августа с ожогами на теле, полученными от легковоспламеняющейся жидкости, был доставлен в медицинское учреждение с территории гаража, расположенного на Брянском проезде", - говорится в сообщении.
Ранее ГУ МЧС региона информировали, что склад с предварительно этиловым спиртом загорелся в пятницу, 11 августа, на площади 400 квадратных метров на Брянском проезде, в тот же день открытое горение ликвидировали. При пожаре пострадал мужчина, он был госпитализирован с ожогами.
Тушение склада с этиловым спиртом в Саратове
В Саратове на складе этилового спирта ликвидировали открытое горение
11 августа, 19:47
 
ПроисшествияСаратовская областьСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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