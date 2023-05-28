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В Татарстане загорелся склад тортов - РИА Новости, 28.05.2023
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20:58 28.05.2023
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В Татарстане загорелся склад тортов
В Татарстане загорелся склад тортов - РИА Новости, 28.05.2023
В Татарстане загорелся склад тортов
Склад тортов загорелся на территории ОЭЗ "Алабуга" в Татарстане в воскресенье вечером, предварительно, на площади 1,9 тысячи квадратных метров, пожар... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T20:58
2023-05-28T20:58
происшествия
россия
елабужский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 28 мая – РИА Новости. Склад тортов загорелся на территории ОЭЗ "Алабуга" в Татарстане в воскресенье вечером, предварительно, на площади 1,9 тысячи квадратных метров, пожар локализован, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану. "В 18.35 28 мая поступило сообщение о горении склада готовой продукции по изготовлению тортов по адресу: Елабужский район, особая экономическая зона "Алабуга", улица 14, корпус №29", - говорится в сообщении. По прибытии пожарных подразделений установлено, что происходит горение кровли складского помещения и цеха размером в плане 150х20 метров. Пять работников эвакуировались самостоятельно. Были созданы два боевых участка, на тушение поданы четыре ствола, работали четыре звена газодымозащитной службы. Всего к тушению привлечены 52 человека и 15 единиц техники. Предварительная площадь пожара - 1940 квадратных метров. Пострадавших нет. В 19.39 пожарные локализовали горение.
россия
елабужский район
республика татарстан (татарстан)
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происшествия, россия, елабужский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Россия, Елабужский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Татарстан (Татарстан)
В Татарстане загорелся склад тортов

В Татарстане на площади две тысячи квадратных метров загорелся склад тортов

© МЧС РоссииТушение пожара
Тушение пожара
© МЧС России
Тушение пожара. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 28 мая – РИА Новости. Склад тортов загорелся на территории ОЭЗ "Алабуга" в Татарстане в воскресенье вечером, предварительно, на площади 1,9 тысячи квадратных метров, пожар локализован, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.
«
"В 18.35 28 мая поступило сообщение о горении склада готовой продукции по изготовлению тортов по адресу: Елабужский район, особая экономическая зона "Алабуга", улица 14, корпус №29", - говорится в сообщении.
По прибытии пожарных подразделений установлено, что происходит горение кровли складского помещения и цеха размером в плане 150х20 метров. Пять работников эвакуировались самостоятельно.
Были созданы два боевых участка, на тушение поданы четыре ствола, работали четыре звена газодымозащитной службы. Всего к тушению привлечены 52 человека и 15 единиц техники.
Предварительная площадь пожара - 1940 квадратных метров. Пострадавших нет. В 19.39 пожарные локализовали горение.
 
ПроисшествияРоссияЕлабужский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Татарстан (Татарстан)
 
 
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