https://ria.ru/20230419/pozhar-1866376922.html
Пожар на складе в Нижегородской области удалось локализовать
Пожар на складе в Нижегородской области удалось локализовать - РИА Новости, 19.04.2023
Пожар на складе в Нижегородской области удалось локализовать
Крупный пожар на складе с легковоспламеняющейся жидкостью в нижегородском Дзержинске локализован на площади 4,5 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T16:03
2023-04-19T16:03
2023-04-19T16:05
происшествия
нижегородская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Крупный пожар на складе с легковоспламеняющейся жидкостью в нижегородском Дзержинске локализован на площади 4,5 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В 15.55 пожар локализован на площади 4500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Сообщение о пожаре поступило в 12.47, первые подразделения зафиксировали горение склада на площади 4 тысячи квадратных метров. По информации единой дежурно-диспетчерской службы Дзержинска, возгорание происходит на территории предприятия "Астат". Судя по сайту компании, она специализируется на производстве эпоксидного клея, смесевых растворителей и эпоксидных смол.
https://ria.ru/20230419/pozhary-1866340865.html
нижегородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижегородская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижегородская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на складе в Нижегородской области удалось локализовать
Пожар на складе в Дзержинске локализовали на площади 4,5 тысячи квадратных метров
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Крупный пожар на складе с легковоспламеняющейся жидкостью в нижегородском Дзержинске локализован на площади 4,5 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 15.55 пожар локализован на площади 4500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Сообщение о пожаре поступило в 12.47, первые подразделения зафиксировали горение склада на площади 4 тысячи квадратных метров. По информации единой дежурно-диспетчерской службы Дзержинска, возгорание происходит на территории предприятия "Астат". Судя по сайту компании, она специализируется на производстве эпоксидного клея, смесевых растворителей и эпоксидных смол.
Крупные пожары на складах в России 2023 году