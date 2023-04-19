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Пожар на складе в Нижегородской области удалось локализовать - РИА Новости, 19.04.2023
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16:03 19.04.2023 (обновлено: 16:05 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/pozhar-1866376922.html
Пожар на складе в Нижегородской области удалось локализовать
Пожар на складе в Нижегородской области удалось локализовать - РИА Новости, 19.04.2023
Пожар на складе в Нижегородской области удалось локализовать
Крупный пожар на складе с легковоспламеняющейся жидкостью в нижегородском Дзержинске локализован на площади 4,5 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T16:03
2023-04-19T16:05
происшествия
нижегородская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Крупный пожар на складе с легковоспламеняющейся жидкостью в нижегородском Дзержинске локализован на площади 4,5 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В 15.55 пожар локализован на площади 4500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Сообщение о пожаре поступило в 12.47, первые подразделения зафиксировали горение склада на площади 4 тысячи квадратных метров. По информации единой дежурно-диспетчерской службы Дзержинска, возгорание происходит на территории предприятия "Астат". Судя по сайту компании, она специализируется на производстве эпоксидного клея, смесевых растворителей и эпоксидных смол.
https://ria.ru/20230419/pozhary-1866340865.html
нижегородская область
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происшествия, нижегородская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижегородская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на складе в Нижегородской области удалось локализовать

Пожар на складе в Дзержинске локализовали на площади 4,5 тысячи квадратных метров

© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской областиПожар в Дзержинске
Пожар в Дзержинске - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской области
Пожар в Дзержинске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Крупный пожар на складе с легковоспламеняющейся жидкостью в нижегородском Дзержинске локализован на площади 4,5 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 15.55 пожар локализован на площади 4500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Сообщение о пожаре поступило в 12.47, первые подразделения зафиксировали горение склада на площади 4 тысячи квадратных метров. По информации единой дежурно-диспетчерской службы Дзержинска, возгорание происходит на территории предприятия "Астат". Судя по сайту компании, она специализируется на производстве эпоксидного клея, смесевых растворителей и эпоксидных смол.
Сотрудники МЧС РФ на месте пожара на складе в Красноярске. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
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ПроисшествияНижегородская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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