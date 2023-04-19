https://ria.ru/20230419/pozhar-1866376922.html

Пожар на складе в Нижегородской области удалось локализовать

Пожар на складе в Нижегородской области удалось локализовать - РИА Новости, 19.04.2023

Пожар на складе в Нижегородской области удалось локализовать

Крупный пожар на складе с легковоспламеняющейся жидкостью в нижегородском Дзержинске локализован на площади 4,5 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T16:03

2023-04-19T16:03

2023-04-19T16:05

происшествия

нижегородская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Крупный пожар на складе с легковоспламеняющейся жидкостью в нижегородском Дзержинске локализован на площади 4,5 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В 15.55 пожар локализован на площади 4500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Сообщение о пожаре поступило в 12.47, первые подразделения зафиксировали горение склада на площади 4 тысячи квадратных метров. По информации единой дежурно-диспетчерской службы Дзержинска, возгорание происходит на территории предприятия "Астат". Судя по сайту компании, она специализируется на производстве эпоксидного клея, смесевых растворителей и эпоксидных смол.

https://ria.ru/20230419/pozhary-1866340865.html

нижегородская область

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, нижегородская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)