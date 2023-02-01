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В Нахабино горит склад с вторсырьем пластика - РИА Новости, 01.02.2023
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В Нахабино горит склад с вторсырьем пластика
В Нахабино горит склад с вторсырьем пластика - РИА Новости, 01.02.2023
В Нахабино горит склад с вторсырьем пластика
В подмосковном Красногорске горит склад с вторсырьем пластика, площадь возгорания составляет 1,4 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T21:41
2023-02-01T23:56
происшествия
красногорск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. В подмосковном Красногорске горит склад с вторсырьем пластика, площадь возгорания составляет 1,4 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.По данным ведомства, площадь горения - 1,4 тысячи квадратных метров. Причина пожара устанавливается.
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происшествия, красногорск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Красногорск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
21:41 01.02.2023 (обновлено: 23:56 01.02.2023)
 
В Нахабино горит склад с вторсырьем пластика

В Нахабино горит склад с вторсырьем пластика, площадь горения 1,4 тысячи квадратов

© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в медиабанкТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Тушение пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. В подмосковном Красногорске горит склад с вторсырьем пластика, площадь возгорания составляет 1,4 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.
"Поступило сообщение о возгорании на складе по адресу: городской округ Красногорск, поселок Нахабино, дом 1, строение 1. По предварительным данным, внутри находится вторсырье пластика", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, площадь горения - 1,4 тысячи квадратных метров. Причина пожара устанавливается.
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ПроисшествияКрасногорскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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