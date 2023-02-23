https://ria.ru/20230223/pozhar-1853917860.html
На складе холодильников в Красноярске ликвидировали открытое горение
На складе холодильников в Красноярске ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 23.02.2023
На складе холодильников в Красноярске ликвидировали открытое горение
Пожарные ликвидировали открытое горение на складе холодильников в Красноярске на площади 13,2 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в краевом главке... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T05:46
2023-02-23T05:46
2023-02-23T05:46
происшествия
красноярск
свердловский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853604662_0:146:1280:866_1920x0_80_0_0_621db2d96bd55cffe7c80885fece6835.jpg
КРАСНОЯРСК, 23 фев - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе холодильников в Красноярске на площади 13,2 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в краевом главке ГУМЧС. Пожар начался в первой половине дня в среду на складе в Свердловском районе Красноярска. В прокуратуре края РИА Новости сообщили, что, по предварительным данным, на горящем складе хранится партия холодильников. Она принадлежит заводу холодильников "Бирюса", который арендует большую часть помещения. Ведомство организовало проверку. Ранее в МЧС РФ сообщали, что пожар на складе в Красноярске удалось локализовать на площади 13,2 тысячи квадратных метров.
https://ria.ru/20230222/pozhar-1853652688.html
красноярск
свердловский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853604662_0:4:1280:964_1920x0_80_0_0_ed29b27882ae1b1f6a248ae12953f4fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярск, свердловский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Красноярск, Свердловский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На складе холодильников в Красноярске ликвидировали открытое горение
ГУМЧС: на складе холодильников в Красноярске ликвидировали открытое горение