https://ria.ru/20230223/pozhar-1853917860.html

На складе холодильников в Красноярске ликвидировали открытое горение

На складе холодильников в Красноярске ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 23.02.2023

На складе холодильников в Красноярске ликвидировали открытое горение

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе холодильников в Красноярске на площади 13,2 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в краевом главке... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T05:46

2023-02-23T05:46

2023-02-23T05:46

происшествия

красноярск

свердловский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОЯРСК, 23 фев - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе холодильников в Красноярске на площади 13,2 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в краевом главке ГУМЧС. Пожар начался в первой половине дня в среду на складе в Свердловском районе Красноярска. В прокуратуре края РИА Новости сообщили, что, по предварительным данным, на горящем складе хранится партия холодильников. Она принадлежит заводу холодильников "Бирюса", который арендует большую часть помещения. Ведомство организовало проверку. Ранее в МЧС РФ сообщали, что пожар на складе в Красноярске удалось локализовать на площади 13,2 тысячи квадратных метров.

https://ria.ru/20230222/pozhar-1853652688.html

красноярск

свердловский район

россия

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происшествия, красноярск, свердловский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)