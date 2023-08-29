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Площадь пожара на площади трех вокзалов в Москве составила 600 "квадратов"
Площадь пожара на площади трех вокзалов в Москве составила 600 "квадратов" - РИА Новости, 29.08.2023
Площадь пожара на площади трех вокзалов в Москве составила 600 "квадратов"
Площадь пожара в одноэтажном здании на площади трех вокзалов в центре Москвы составляет 600 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T18:41
2023-08-29T18:41
2023-08-29T19:05
происшествия
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Площадь пожара в одноэтажном здании на площади трех вокзалов в центре Москвы составляет 600 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что склад с имуществом РЖД загорелся на Комсомольской площади в центре Москвы, на место происшествия выехали спасатели. "Площадь пожара составляет 600 квадратных метров", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что к тушению возгорания привлечены более 70 человек и 27 единиц техники, в том числе пожарный поезд.
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Пожар на территории складского комплекса в районе площади трех вокзалов в Москве
Площадь пожара в здании в районе площади трех вокзалов в Москве составляет 600 кв м, сообщает МЧС РФ. По данным транспортной прокуратуры, возгорание произошло на территории складского комплекса, подлежащего сносу
2023-08-29T18:41
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, ржд
Происшествия, Москва, РЖД
Площадь пожара на площади трех вокзалов в Москве составила 600 "квадратов"
Площадь пожара на Комсомольской площади в Москве составила 600 "квадратов"