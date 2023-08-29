https://ria.ru/20230829/pozhar-1892993806.html

Площадь пожара на площади трех вокзалов в Москве составила 600 "квадратов"

Площадь пожара на площади трех вокзалов в Москве составила 600 "квадратов" - РИА Новости, 29.08.2023

Площадь пожара на площади трех вокзалов в Москве составила 600 "квадратов"

Площадь пожара в одноэтажном здании на площади трех вокзалов в центре Москвы составляет 600 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T18:41

2023-08-29T18:41

2023-08-29T19:05

происшествия

москва

ржд

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Площадь пожара в одноэтажном здании на площади трех вокзалов в центре Москвы составляет 600 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что склад с имуществом РЖД загорелся на Комсомольской площади в центре Москвы, на место происшествия выехали спасатели. "Площадь пожара составляет 600 квадратных метров", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что к тушению возгорания привлечены более 70 человек и 27 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

https://ria.ru/20230829/pozhar-1892989883.html

москва

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар на территории складского комплекса в районе площади трех вокзалов в Москве Площадь пожара в здании в районе площади трех вокзалов в Москве составляет 600 кв м, сообщает МЧС РФ. По данным транспортной прокуратуры, возгорание произошло на территории складского комплекса, подлежащего сносу 2023-08-29T18:41 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, ржд