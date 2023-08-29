Рейтинг@Mail.ru
Площадь пожара на площади трех вокзалов в Москве составила 600 "квадратов" - РИА Новости, 29.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:41 29.08.2023 (обновлено: 19:05 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/pozhar-1892993806.html
Площадь пожара на площади трех вокзалов в Москве составила 600 "квадратов"
Площадь пожара на площади трех вокзалов в Москве составила 600 "квадратов" - РИА Новости, 29.08.2023
Площадь пожара на площади трех вокзалов в Москве составила 600 "квадратов"
Площадь пожара в одноэтажном здании на площади трех вокзалов в центре Москвы составляет 600 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T18:41
2023-08-29T19:05
происшествия
москва
ржд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892997663_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2e0ed030c536bf834093fedcc9ed4448.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Площадь пожара в одноэтажном здании на площади трех вокзалов в центре Москвы составляет 600 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что склад с имуществом РЖД загорелся на Комсомольской площади в центре Москвы, на место происшествия выехали спасатели. "Площадь пожара составляет 600 квадратных метров", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что к тушению возгорания привлечены более 70 человек и 27 единиц техники, в том числе пожарный поезд.
https://ria.ru/20230829/pozhar-1892989883.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Пожар на территории складского комплекса в районе площади трех вокзалов в Москве
Площадь пожара в здании в районе площади трех вокзалов в Москве составляет 600 кв м, сообщает МЧС РФ. По данным транспортной прокуратуры, возгорание произошло на территории складского комплекса, подлежащего сносу
2023-08-29T18:41
true
PT0M14S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892997663_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e9b5d09a555fb7bd0e07ec658c9dfc02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, ржд
Происшествия, Москва, РЖД
Площадь пожара на площади трех вокзалов в Москве составила 600 "квадратов"

Площадь пожара на Комсомольской площади в Москве составила 600 "квадратов"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Площадь пожара в одноэтажном здании на площади трех вокзалов в центре Москвы составляет 600 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что склад с имуществом РЖД загорелся на Комсомольской площади в центре Москвы, на место происшествия выехали спасатели.
«
"Площадь пожара составляет 600 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что к тушению возгорания привлечены более 70 человек и 27 единиц техники, в том числе пожарный поезд.
Сотрудники МЧС тушат пожар в зоне складских помещений в районе площади трех вокзалов в Москве - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
Пожар в районе площади трех вокзалов в Москве не нарушил движение поездов
Вчера, 18:17
 
ПроисшествияМоскваРЖД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала