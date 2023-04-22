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В Красноярске ликвидировали пожар на складе - РИА Новости, 22.04.2023
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06:26 22.04.2023 (обновлено: 06:27 22.04.2023)
https://ria.ru/20230422/krasnoyarsk-1867039017.html
В Красноярске ликвидировали пожар на складе
В Красноярске ликвидировали пожар на складе - РИА Новости, 22.04.2023
В Красноярске ликвидировали пожар на складе
Пожар на складе с пивным оборудованием в Красноярске ликвидировали на площади 1,6 тысячи квадратных метров, сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС России по... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T06:26
2023-04-22T06:27
происшествия
красноярск
россия
красноярский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Пожар на складе с пивным оборудованием в Красноярске ликвидировали на площади 1,6 тысячи квадратных метров, сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС России по Красноярскому краю. Ранее пресс-служба МЧС сообщала, что спасатели тушат пожар на складе пивного оборудования в Красноярском крае. Пожарно-спасательным подразделениям удалось не дать огню распространиться на стоящий рядом жилой дом. В 22.37 мск пятницы пожар был локализован на площади 1,6 тысячи квадратных метров. "В 9.35 (5.35 мск - ред.) пожар ликвидирован", - говорится в публикации. В ведомстве уточняют, что продолжается проливка и разбор конструкций. Кроме того, к тушению пожара было привлечено 70 человек, 20 единиц техники, в том числе от МЧС России 58 человек личного состава и 17 единиц техники.
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происшествия, красноярск, россия, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Красноярск, Россия, Красноярский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Красноярске ликвидировали пожар на складе

МЧС: в Красноярске ликвидировали пожар на площади 1600 квадратных метров

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВид со смотровой площадки Николаевской сопки на Красноярск
Вид со смотровой площадки Николаевской сопки на Красноярск - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Вид со смотровой площадки Николаевской сопки на Красноярск. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Пожар на складе с пивным оборудованием в Красноярске ликвидировали на площади 1,6 тысячи квадратных метров, сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС России по Красноярскому краю.
Ранее пресс-служба МЧС сообщала, что спасатели тушат пожар на складе пивного оборудования в Красноярском крае. Пожарно-спасательным подразделениям удалось не дать огню распространиться на стоящий рядом жилой дом. В 22.37 мск пятницы пожар был локализован на площади 1,6 тысячи квадратных метров.
"В 9.35 (5.35 мск - ред.) пожар ликвидирован", - говорится в публикации.
В ведомстве уточняют, что продолжается проливка и разбор конструкций. Кроме того, к тушению пожара было привлечено 70 человек, 20 единиц техники, в том числе от МЧС России 58 человек личного состава и 17 единиц техники.
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ПроисшествияКрасноярскРоссияКрасноярский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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