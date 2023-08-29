https://ria.ru/20230829/pozhar-1893010385.html

Пожар в районе Комсомольской площади полностью ликвидировали

Пожар в районе Комсомольской площади полностью ликвидировали - РИА Новости, 29.08.2023

Пожар в районе Комсомольской площади полностью ликвидировали

Пожар в районе Комсомольской площади в Москве, где горел подлежащий сносу складской комплекс, полностью ликвидирован в 20.07, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T20:14

2023-08-29T20:14

2023-08-29T20:20

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892995893_0:254:3189:2047_1920x0_80_0_0_fd470660420e80117f3dd4d246867869.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Пожар в районе Комсомольской площади в Москве, где горел подлежащий сносу складской комплекс, полностью ликвидирован в 20.07, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Пожар на Комсомольской площади в 20.07 полностью ликвидирован", - сказал собеседник агентства.Ранее представитель экстренных служб столицы сообщал РИА Новости, что склад с имуществом РЖД загорелся на Комсомольской площади в центре Москвы, на место происшествия выехали спасатели. В МЧС РФ позднее сообщали, что площадь пожара - 600 квадратных метров, локализация была объявлена на площади 1,5 тысячи квадратных метров. В столичной межрегиональной транспортной прокурате тем временем отмечали, что возгорание произошло на территории складского комплекса, подлежащего сносу. Информации о пострадавших не поступало.

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар на территории складского комплекса в районе площади трех вокзалов в Москве Площадь пожара в здании в районе площади трех вокзалов в Москве составляет 600 кв м, сообщает МЧС РФ. По данным транспортной прокуратуры, возгорание произошло на территории складского комплекса, подлежащего сносу 2023-08-29T20:14 true PT0M14S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео