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Пожар в районе Комсомольской площади полностью ликвидировали
Пожар в районе Комсомольской площади полностью ликвидировали - РИА Новости, 29.08.2023
Пожар в районе Комсомольской площади полностью ликвидировали
Пожар в районе Комсомольской площади в Москве, где горел подлежащий сносу складской комплекс, полностью ликвидирован в 20.07, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T20:14
2023-08-29T20:14
2023-08-29T20:20
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Пожар в районе Комсомольской площади в Москве, где горел подлежащий сносу складской комплекс, полностью ликвидирован в 20.07, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Пожар на Комсомольской площади в 20.07 полностью ликвидирован", - сказал собеседник агентства.Ранее представитель экстренных служб столицы сообщал РИА Новости, что склад с имуществом РЖД загорелся на Комсомольской площади в центре Москвы, на место происшествия выехали спасатели. В МЧС РФ позднее сообщали, что площадь пожара - 600 квадратных метров, локализация была объявлена на площади 1,5 тысячи квадратных метров. В столичной межрегиональной транспортной прокурате тем временем отмечали, что возгорание произошло на территории складского комплекса, подлежащего сносу. Информации о пострадавших не поступало.
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Пожар на территории складского комплекса в районе площади трех вокзалов в Москве
Площадь пожара в здании в районе площади трех вокзалов в Москве составляет 600 кв м, сообщает МЧС РФ. По данным транспортной прокуратуры, возгорание произошло на территории складского комплекса, подлежащего сносу
2023-08-29T20:14
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео
Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в районе Комсомольской площади полностью ликвидировали
МЧС сообщило о полной ликвидации пожара в районе Комсомольской площади