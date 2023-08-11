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В Саратове на складе этилового спирта ликвидировали открытое горение
В Саратове на складе этилового спирта ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 11.08.2023
В Саратове на складе этилового спирта ликвидировали открытое горение
Пожарные ликвидировали открытое горение на складе этилового спирта в Саратове, сообщили в телеграм-канале ГУ МЧС региона. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T19:47
2023-08-11T19:47
2023-08-11T19:47
саратов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САМАРА, 11 авг - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе этилового спирта в Саратове, сообщили в телеграм-канале ГУ МЧС региона. Склад с, предположительно, этиловым спиртом загорелся в пятницу на площади 400 квадратных метров на Брянском проезде, дом 14. По данным МЧС, в пожаре пострадал мужчина, он был госпитализирован с ожогами. В 18:58 (17:58 мск) пожар был локализован. "В 19.47 (18.47 мск) ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
саратов
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РИА Новости
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РИА Новости
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саратов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Саратов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Саратове на складе этилового спирта ликвидировали открытое горение
Пожарные ликвидировали открытое горение на складе этилового спирта в Саратове
САМАРА, 11 авг - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе этилового спирта в Саратове, сообщили в телеграм-канале ГУ МЧС региона.
Склад с, предположительно, этиловым спиртом загорелся в пятницу на площади 400 квадратных метров на Брянском проезде, дом 14. По данным МЧС, в пожаре пострадал мужчина, он был госпитализирован с ожогами. В 18:58 (17:58 мск) пожар был локализован.
"В 19.47 (18.47 мск) ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.