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Пожар на складе с пухом в Курской области локализовали
Пожар на складе с пухом в Курской области локализовали - РИА Новости, 16.06.2023
Пожар на складе с пухом в Курской области локализовали
Пожар на складе для хранения пуха в Курской области локализован на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T04:18
2023-06-16T04:18
2023-06-16T04:32
происшествия
курская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
курский район
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Пожар на складе для хранения пуха в Курской области локализован на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.Ранее в МЧС сообщали о пожаре на площади около 2 тысяч квадратных метров на складе для хранения пуха в Курской области. В ГУ МЧС по региону сообщили, что пожар произошел в Курском районе, пострадавших нет."03.36 - пожар локализован на 2 тысячах квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, курский район
Происшествия, Курская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Курский район
Пожар на складе с пухом в Курской области локализовали
МЧС: пожар на складе в Курской области локализовали на двух тысячах квадратных метров