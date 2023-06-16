https://ria.ru/20230616/pozhar-1878503927.html

Пожар на складе с пухом в Курской области локализовали

Пожар на складе с пухом в Курской области локализовали - РИА Новости, 16.06.2023

Пожар на складе с пухом в Курской области локализовали

Пожар на складе для хранения пуха в Курской области локализован на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T04:18

2023-06-16T04:18

2023-06-16T04:32

происшествия

курская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

курский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_0:264:1966:1370_1920x0_80_0_0_e3b231d26b49d90c352bb59141504f14.jpg

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Пожар на складе для хранения пуха в Курской области локализован на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.Ранее в МЧС сообщали о пожаре на площади около 2 тысяч квадратных метров на складе для хранения пуха в Курской области. В ГУ МЧС по региону сообщили, что пожар произошел в Курском районе, пострадавших нет."03.36 - пожар локализован на 2 тысячах квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

курская область

россия

курский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, курский район