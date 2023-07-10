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В Петербурге локализовали пожар в производственно-складском здании
В Петербурге локализовали пожар в производственно-складском здании - РИА Новости, 10.07.2023
В Петербурге локализовали пожар в производственно-складском здании
Крупный пожар в производственно-складском здании в Петербурге локализован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T07:37
2023-07-10T07:37
2023-07-10T08:33
происшествия
санкт-петербург
россия
калининский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Крупный пожар в производственно-складском здании в Петербурге локализован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. Производственно-складское здание загорелось рано утром в Калининском районе Петербурга на 3,5 тысячи квадратных метров, были эвакуированы семь человек. В районе пожара проведут замеры проб воздуха на предмет превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ. "В 7.04 пожар в производственно-складском здании в Санкт-Петербурге локализован", - говорится в сообщении.
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происшествия, санкт-петербург, россия, калининский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Калининский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге локализовали пожар в производственно-складском здании
Пожар на складе в Санкт-Петербурге площадью 3,5 тысячи квадратных метров локализовали