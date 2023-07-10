https://ria.ru/20230710/pozhar-1883174410.html

В Петербурге локализовали пожар в производственно-складском здании

В Петербурге локализовали пожар в производственно-складском здании - РИА Новости, 10.07.2023

В Петербурге локализовали пожар в производственно-складском здании

Крупный пожар в производственно-складском здании в Петербурге локализован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T07:37

2023-07-10T07:37

2023-07-10T08:33

происшествия

санкт-петербург

россия

калининский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152989/98/1529899831_0:333:2720:1862_1920x0_80_0_0_9171f7cc6518ba1ae1cad63dde13954d.jpg

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Крупный пожар в производственно-складском здании в Петербурге локализован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. Производственно-складское здание загорелось рано утром в Калининском районе Петербурга на 3,5 тысячи квадратных метров, были эвакуированы семь человек. В районе пожара проведут замеры проб воздуха на предмет превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ. "В 7.04 пожар в производственно-складском здании в Санкт-Петербурге локализован", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230710/pozhar-1883171109.html

санкт-петербург

россия

калининский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, россия, калининский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)