https://ria.ru/20230110/pozhar-1843903167.html

Площадь пожара на складе в Москве выросла до двух тысяч квадратных метров

Площадь пожара на складе в Москве выросла до двух тысяч квадратных метров - РИА Новости, 10.01.2023

Площадь пожара на складе в Москве выросла до двух тысяч квадратных метров

Площадь пожара на складе автосервиса на северо-востоке Москвы увеличилась вдвое, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T14:44

2023-01-10T14:44

2023-01-10T16:23

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Площадь пожара на складе автосервиса на северо-востоке Москвы увеличилась вдвое, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.По последним данным главка, пожар на территории автосервиса удалось локализовать. "В 15:16 пожар локализован", — подчеркнул источник.Борьбу с огнем ведут 136 человек и 48 единиц техники.В результате происшествия обрушилось здание на площади около 500 квадратных метров, уточнил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.До этого в главке сообщали, что площадь пожара в помещении склада на улице Добролюбова достигла одной тысячи квадратных метров.

https://ria.ru/20230110/fsin-1843842984.html

москва

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия