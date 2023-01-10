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Площадь пожара на складе в Москве выросла до двух тысяч квадратных метров
Площадь пожара на складе в Москве выросла до двух тысяч квадратных метров - РИА Новости, 10.01.2023
Площадь пожара на складе в Москве выросла до двух тысяч квадратных метров
Площадь пожара на складе автосервиса на северо-востоке Москвы увеличилась вдвое, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T14:44
2023-01-10T14:44
2023-01-10T16:23
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Площадь пожара на складе автосервиса на северо-востоке Москвы увеличилась вдвое, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.По последним данным главка, пожар на территории автосервиса удалось локализовать. "В 15:16 пожар локализован", — подчеркнул источник.Борьбу с огнем ведут 136 человек и 48 единиц техники.В результате происшествия обрушилось здание на площади около 500 квадратных метров, уточнил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.До этого в главке сообщали, что площадь пожара в помещении склада на улице Добролюбова достигла одной тысячи квадратных метров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
14:44 10.01.2023 (обновлено: 16:23 10.01.2023)
Площадь пожара на складе в Москве выросла до двух тысяч квадратных метров
Площадь пожара на складе на северо-востоке Москвы выросла до двух тысяч квадратных метров
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Площадь пожара на складе автосервиса на северо-востоке Москвы увеличилась вдвое, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
"Площадь пожара составляет 2000 квадратных метров", — уточнил собеседник агентства.
По последним данным главка, пожар на территории автосервиса удалось локализовать.
"В 15:16 пожар локализован", — подчеркнул источник.
Борьбу с огнем ведут 136 человек и 48 единиц техники.
В результате происшествия обрушилось здание на площади около 500 квадратных метров, уточнил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
До этого в главке сообщали, что площадь пожара в помещении склада на улице Добролюбова достигла одной тысячи квадратных метров.