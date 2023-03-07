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В Комсомольске-на-Амуре ликвидировали пожар на складе - РИА Новости, 07.03.2023
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02:07 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/pozhar-1856260658.html
В Комсомольске-на-Амуре ликвидировали пожар на складе
В Комсомольске-на-Амуре ликвидировали пожар на складе - РИА Новости, 07.03.2023
В Комсомольске-на-Амуре ликвидировали пожар на складе
Спасатели ночью 7 марта полностью потушили пожар в 3,5 тысячи "квадратов" на складе в Комсомольске-на-Амуре, начавшийся накануне утром, сообщает ГУМЧС РФ по... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T02:07
2023-03-07T02:07
россия
комсомольск-на-амуре
хабаровский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 7 мар – РИА Новости. Спасатели ночью 7 марта полностью потушили пожар в 3,5 тысячи "квадратов" на складе в Комсомольске-на-Амуре, начавшийся накануне утром, сообщает ГУМЧС РФ по Хабаровскому краю. Утром 6 марта от очевидцев поступила информация о возгорании в складе по улице Вокзальная. Горело складское помещение, огнем повреждена кровля здания. Информация о пострадавших не поступала. Пожар был локализован на площади 3,5 тысячи квадратных метров. По данным спасателей, пожар начался с лежащих в помещении деревянных паллет для транспортировки и хранения продуктов. "В 04.46 хбр 7 марта (21.46 мск 6 марта) подразделения пожарной охраны полностью завершили работы на месте пожара", - говорится в сообщении. Теперь сотрудники Государственного пожарного надзора вместе с экспертами Испытательной пожарной лаборатории ФПС по Хабаровскому краю будут устанавливать причины пожара.
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комсомольск-на-амуре
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россия, комсомольск-на-амуре, хабаровский край, происшествия
Россия, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, Происшествия
В Комсомольске-на-Амуре ликвидировали пожар на складе

В Комсомольске-на-Амуре ликвидировали пожар на складе на площади 3,5 тысячи "квадратов"

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПожарный тушит огонь
Пожарный тушит огонь - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Пожарный тушит огонь. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 7 мар – РИА Новости. Спасатели ночью 7 марта полностью потушили пожар в 3,5 тысячи "квадратов" на складе в Комсомольске-на-Амуре, начавшийся накануне утром, сообщает ГУМЧС РФ по Хабаровскому краю.
Утром 6 марта от очевидцев поступила информация о возгорании в складе по улице Вокзальная. Горело складское помещение, огнем повреждена кровля здания. Информация о пострадавших не поступала. Пожар был локализован на площади 3,5 тысячи квадратных метров. По данным спасателей, пожар начался с лежащих в помещении деревянных паллет для транспортировки и хранения продуктов.
"В 04.46 хбр 7 марта (21.46 мск 6 марта) подразделения пожарной охраны полностью завершили работы на месте пожара", - говорится в сообщении.
Теперь сотрудники Государственного пожарного надзора вместе с экспертами Испытательной пожарной лаборатории ФПС по Хабаровскому краю будут устанавливать причины пожара.
Сотрудник пожарной службы МЧС - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
В подмосковном Видном локализовали пожар на заводе
5 марта, 23:28
 
РоссияКомсомольск-на-АмуреХабаровский крайПроисшествия
 
 
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