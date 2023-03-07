https://ria.ru/20230307/pozhar-1856260658.html

В Комсомольске-на-Амуре ликвидировали пожар на складе

В Комсомольске-на-Амуре ликвидировали пожар на складе - РИА Новости, 07.03.2023

В Комсомольске-на-Амуре ликвидировали пожар на складе

Спасатели ночью 7 марта полностью потушили пожар в 3,5 тысячи "квадратов" на складе в Комсомольске-на-Амуре, начавшийся накануне утром, сообщает ГУМЧС РФ по... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T02:07

2023-03-07T02:07

2023-03-07T02:07

россия

комсомольск-на-амуре

хабаровский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 7 мар – РИА Новости. Спасатели ночью 7 марта полностью потушили пожар в 3,5 тысячи "квадратов" на складе в Комсомольске-на-Амуре, начавшийся накануне утром, сообщает ГУМЧС РФ по Хабаровскому краю. Утром 6 марта от очевидцев поступила информация о возгорании в складе по улице Вокзальная. Горело складское помещение, огнем повреждена кровля здания. Информация о пострадавших не поступала. Пожар был локализован на площади 3,5 тысячи квадратных метров. По данным спасателей, пожар начался с лежащих в помещении деревянных паллет для транспортировки и хранения продуктов. "В 04.46 хбр 7 марта (21.46 мск 6 марта) подразделения пожарной охраны полностью завершили работы на месте пожара", - говорится в сообщении. Теперь сотрудники Государственного пожарного надзора вместе с экспертами Испытательной пожарной лаборатории ФПС по Хабаровскому краю будут устанавливать причины пожара.

https://ria.ru/20230305/pozhar-1856029548.html

россия

комсомольск-на-амуре

хабаровский край

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россия, комсомольск-на-амуре, хабаровский край, происшествия