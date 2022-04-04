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Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2021-2022 годах

Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2021-2022 годах - РИА Новости, 04.04.2022

Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2021-2022 годах

4 апреля в Московской области на федеральной автодороге М-9 "Балтия" пассажирский автобус сообщением Москва – Волоколамск пробил отбойник и упал с эстакады на... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T13:14

2022-04-04T13:14

2022-04-04T13:16

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20224 апреля в Московской области на федеральной автодороге М-9 "Балтия" пассажирский автобус сообщением Москва – Волоколамск пробил отбойник и упал с эстакады на прилегающую автодорогу. В результате ДТП погибли два человека, 13 человек пострадали. Всего в автобусе в момент аварии находились 20 человек.31 марта на автодороге в Пудожском районе Карелии съехал в кювет автобус с детьми – жителями Архангельской области, они направлялись в Кондопогу на соревнования. По данным следствия, водитель пассажирского автобуса не справился с управлением, в результате автобус съехал на обочину и опрокинулся на правый бок. В результате аварии пострадали 13 несовершеннолетних. Всего в автобусе находились 19 детей и двое взрослых. 19 января в Новошешминском районе Татарстана рейсовый автобус столкнулся с грузовиком "КамАЗ" с прицепом. После этого в большегруз и автобус врезались два легковых автомобиля. Водитель автобуса от полученных травм скончался. Еще три человека были госпитализированы. 15 января на юго-западе Москвы произошло столкновение автобуса и автомобиля такси. В результате ДТП пострадали 12 человек, из них двое детей. 2 января в Скопинском районе Рязанской области рейсовый автобус, двигаясь со стороны Москвы в сторону Астрахани, совершил наезд на опору железнодорожного моста. Жертвами ДТП стали пять человек, в том числе водитель, еще 22 пострадали. Всего в автобусе ехали 49 пассажиров.202118 декабря в Ростовском районе Ярославской области в ДТП попал автобус, перевозивший детей на соревнования. Автобус следовал по маршруту Ростов (Ярославская область) – Солнечногорск (Московская область). В Ростовском районе у лесовоза оторвался прицеп, на дороге рассыпались бревна, автобус наехал на них и завалился на правый бок. По данным СК, медицинская помощь потребовалась 11 несовершеннолетним пассажирам. Водитель автобус также был госпитализирован, у него сломана рука. 9 декабря в Ардатовском районе Нижегородской области на автодороге местного значения Ардатов – Арзамас около поселка Идеал произошло столкновение автобуса и грузового автомобиля "КамАЗ". По данным ГУ МВД по Нижегородской области, водитель автобуса выбрал скорость, не соответствующую дорожным условиям, что привело к заносу автобуса на встречную полосу. В результате ДТП 11 человек пострадали, водитель автобуса погиб. Региональное управление МВД сообщало, что попавший в ДТП автобус перевозил рабочих. 30 ноября в Татарстане на 9-м километре автодороги "Елабуга – Гари – Абалач" водитель вахтового автобуса совершил наезд на припаркованную у обочины фуру. В результате ДТП на месте происшествия погиб пассажир автобуса, еще 20 человек были госпитализированы. 29 октября в Ивановской области столкнулись автобус и легковой автомобиль. По данным представителя УМВД, Ford Focus выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пассажирским автобусом, следовавшим во встречном направлении. В результате лобового столкновения пострадали 12 человек – 10 в автобусе и два в автомобиле. ДТП произошло на районной дороге Широково – Косогор Фурмановского района области. В ночь на 24 октября в Калмыкии на 245-м километре трассы Р-216 "Астрахань – Элиста – Ставрополь" лоб в лоб столкнулись "КамАЗ" и пассажирский автобус Neoplan, следовавший по маршруту Махачкала – Санкт Петербург. На момент столкновения в салоне автобуса находились 28 человек. По данным СК, шесть человек погибли, еще 14 пострадали. 16 октября в Московском районе Нижнего Новгорода произошло столкновение грузового автомобиля "Газель" и двух автобусов – ПАЗ и Лиаз. За медицинской помощью, по данным регионального здрава, обратились 24 человека, трое из них были госпитализированы. По данным ГУМВД России по Нижегородской области, предварительно установлено, что водитель автомобиля "ГАЗ", выезжая с прилегающей территории, при наличии знака "уступи дорогу", произвел столкновение с автобусом "ЛиАЗ", который совершил столкновение с маршрутным такси "ПАЗ". 15 октября в Бабаюртовском районе Дагестана автомобиль Lada Priora столкнулся с рейсовым автобусом, который направлялся из Пятигорска в Махачкалу. Четыре человека, находившиеся в легковом автомобиле, погибли на месте. 3 октября в Хабаровском крае на 19-м километре автодороги Хабаровск – Лидога – Ванино – Комсомольск-на-Амуре автобус опрокинулся в кювет, после того как водитель не справился с управлением. Пострадали 12 человек. 17 августа в Яравнинском районе Бурятии на территории карьера Горно-обогатительного комбината "Озерный" водитель, управляя автобусом "Урал" совершил съезд с дороги и упал с высоты 3,5 метра. В результате ДТП водитель и 18 пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести. Всего в автобусе находились 20 пассажиров, все они – сотрудники комбината.14 августа на 97-м километре федеральной автодороги М-8 "Холмогоры" в Александровском районе Владимирской области автобус Neoplan, ехавший со стороны Ярославля по направлению к Москве, врезался в грузовик MAN с полуприцепом "ТОНАР". В результате травмы получили 22 человека, из них 16 были доставлены в больницу, где шестерых госпитализировали, а остальных отпустили после оказания медицинской помощи. Всего в автобусе, который ехал по маршруту "Вологда – Москва", находись 47 человек, включая водителя. 9 августа рейсовый автобус, ехавший из Белгорода в Саратов, опрокинулся на федеральной трассе Р-22 в районе Калининска. По предварительным данным СК, водитель не справился с управлением и опрокинул в кювет автобус, в салоне которого находились двое водителей и 20 пассажиров. В областной службе спасения сообщили, что 12 человек госпитализированы, в том числе двое в тяжелом состоянии, водитель от госпитализации отказался.6 августа в Бурятии на перевале Пыхта опрокинулся автобус, в котором находились 25 студентов одного из вузов. ДТП произошло на 22-м километре автодороги Улан-Удэ – Курумкан в местности "Тещин язык". Водитель не справился с управлением. Пострадало 14 пассажиров.5 августа в Прокопьевском районе Кемеровской области, на 157-м километре автодороги "Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск - Новокузнецк", столкнулись грузовой автомобиль Hyundai и пассажирский вахтовый автобус на базе КамАЗа, который перевозил работников одного из предприятий. На момент ДТП в вахтовом автобусе находились водитель и восемь пассажиров, в грузовом автомобиле – водитель и пассажир. Все были доставлены в медицинское учреждение.4 августа в Москве на Боровском шоссе в районе дома № 1к1 столкнулись грузовой автомобиль и автобус, двигавшийся по 750 маршруту. В момент ДТП в автобусе находилось более 30 человек. Пострадали 13 человек. 24 июля в Апшеронском районе Кубани туристический автобус попал в ДТП в районе поселка Мезмай. В результате аварии два человека погибли, 19 пострадали. 9 июля в поселке Барановка в Хостинском районе города Сочи водитель рейсового автобуса Hyundai County не справился с управлением, в результате чего допустил столкновение с автомобилем Hyundai Porter и съехал в кювет. На момент совершения ДТП в автобусе находилось 30 человек. Были госпитализированы 13 человек, среди них трое детей. 28 июня в Калининградской области на 44-м километре автодороги Зеленоградск – Приморск водитель рейсового пассажирского автобуса № 120 въехал в дерево у обочины недалеко от поселка Поваровка. В результате аварии травмы получили 38 человек, 12 из них были госпитализированы. В салоне автобуса находились 80 пассажиров при максимальной вместимости автобуса в 82 человека.21 июня в Туапсинском районе Кубани, на 23-м километре трассы Джубга-Сочи "Е-97", столкнулись два автобуса, которые двигались в колонне. Один из них загорелся, но был потушен спасателями. По данным полиции, в обоих автобусах находились 62 ребенка, водителя и 15 детей доставили в больницу. По данным оперштаба региона, тяжелых травм никто не получил. Авария произошла при организованной перевозке детей из детского оздоровительного лагеря, расположенного в поселке Ольгинка, в Краснодар.13 июня в Подпорожье Ленинградской области недалеко от деревни Верхние Мандроги перевернулся экскурсионный автобус, в нем находились 45 пассажиров. В результате ДТП были госпитализированы 10 человек. 12 июня в Белгородской области автобус выехал на обочину и опрокинулся, водитель не справился с управлением. В автобусе находился 21 пассажир. Травмы получили 11 человек, среди пострадавших один ребенок.10 июня в Свердловской области, в ЗАТО Лесное, поселок Горный, на улице Калинина автобус наехал на остановку КПП завода в результате отказа тормозов. В результате ДТП погибли шесть человек, еще пять человек получили травмы. 31 мая в Алтайском крае произошло столкновение легкового автомобиля Mazda и автобуса малой вместимости, перевозившего рабочих предприятия "Алтайхлеб". В результате ДТП пострадало 11 человек, три человека погибло. 10 мая на 652-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал" в Бессоновском районе Пензенской области фура Renault с полуприцепом врезалась в рейсовый автобус Пенза – село Кижеватово, который остановился для высадки пассажиров. В результате ДТП погибла пассажирка автобуса 2005 года рождения, еще восемь человек были госпитализированы. За медицинской помощью обратились также оба водителя. В ночь на 1 мая на 361 километре федеральной автодороги А-376 Лидога – Ванино междугородний автобус, перевозивший пассажиров из Хабаровска в Советскую Гавань, выехал на встречную полосу, съехал в кювет и опрокинулся. В салоне находились 32 пассажира и два водителя. В результате аварии погибли две женщины и 17-летняя девушка. 17 человек пострадали. 12 апреля в Рязани столкнулись двенадцать автомобилей. Водитель маршрутного автобуса врезался в легковой Volkswagen Polo, после этого по инерции столкнулись остальные автомобили. Травмы получили девять человек, в том числе годовалый ребенок. Пятеро пострадавших были госпитализированы. 1 апреля в Туле произошло столкновение автобуса ПАЗ и двух легковых машин – SsangYong и Hyundai. В результате аварии пострадали 15 человек, большинство из них – сотрудники областной психиатрической больницы, которые ехали на служебном автобусе на работу. 17 марта под Рязанью, на 226-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал", в районе поселка Ушаково в результате заноса произошло опрокидывание автобуса "Москва – Пенза". Пострадали 17 человек. 17 февраля на трассе А-331 "Вилюй" между городами Тулун и Братск произошло столкновение иномарки, грузового автомобиля и рейсового автобуса. Легковой автомобиль на высокой скорости столкнулся с грузовым автомобилем КамАЗ, груженным древесиной. После чего, в иномарку врезался рейсовый автобус, следовавший из Иркутска в Железногорск-Илимский. Погибли пять человек, трое пострадали. 29 января вечером на 873-м километре федеральной трассы М-5 "Урал" в Сызранском районе Самарской области столкнулись грузовой автомобиль DAF, легковой автомобиль Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус Citroen. Авария унесла жизни 12 человек, еще 11 пострадали. 11 января днем в Красногорске на Новорижском шоссе (федеральная трасса М-9 "Балтия") на повороте на деревню Глухово грузовик врезался в колонну военных автобусов. Погибли четыре человека, 43 пострадали. 10 января в Башкирии на 36-м километре автодороги Кропачево – Месягутово – Ачит столкнулись два автобуса Ford Transit, один из которых направлялся из села Большеустикинское в сторону Уфы, другой – по тому же маршруту в обратном направлении. Погибли женщина и шестилетний ребенок, еще 11 человек обратились за медицинской помощью. 2 января вблизи населенного пункта Деревеньки Родниковского района Ивановской области водитель пассажирского автобуса не справился с управлением, автобус съехал в кювет и опрокинулся. Один человек погиб, еще 12 человек, в том числе ребенок, получили травмы. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, происшествия, дтп, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), гибдд мвд рф