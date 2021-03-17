https://ria.ru/20210317/dtp-1601572057.html
Названа возможная причина ДТП с автобусом под Рязанью
Названа возможная причина ДТП с автобусом под Рязанью
Авария с автобусом "Москва – Пенза" под Рязанью могла произойти в результате заноса, сообщается на сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T04:51
2021-03-17T04:51
2021-03-17T04:51
рязань
рязанская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126416_0:325:3063:2048_1920x0_80_0_0_d3f5da3fef159a3bf6890a304e4b3ad3.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Авария с автобусом "Москва – Пенза" под Рязанью могла произойти в результате заноса, сообщается на сайте "МВД Медиа".Ранее сообщалось, что 17 человек получили травмы и обратились за помощью в аварии с автобусом "Москва – Пенза" в Спасском районе, на 226 километре федеральной дороги М-5.Отмечается, что на месте происшествия работают бригады оперативных служб, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
https://ria.ru/20210315/dtp-1601397097.html
рязань
рязанская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126416_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_df708a353113483ab272ea5cf057c486.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рязань, рязанская область, происшествия