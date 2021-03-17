https://ria.ru/20210317/dtp-1601572057.html

Названа возможная причина ДТП с автобусом под Рязанью

Названа возможная причина ДТП с автобусом под Рязанью

Авария с автобусом "Москва – Пенза" под Рязанью могла произойти в результате заноса, сообщается на сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T04:51

2021-03-17T04:51

2021-03-17T04:51

рязань

рязанская область

происшествия

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Авария с автобусом "Москва – Пенза" под Рязанью могла произойти в результате заноса, сообщается на сайте "МВД Медиа".Ранее сообщалось, что 17 человек получили травмы и обратились за помощью в аварии с автобусом "Москва – Пенза" в Спасском районе, на 226 километре федеральной дороги М-5.Отмечается, что на месте происшествия работают бригады оперативных служб, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

https://ria.ru/20210315/dtp-1601397097.html

рязань

рязанская область

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рязань, рязанская область, происшествия