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Названа возможная причина ДТП с автобусом под Рязанью
Названа возможная причина ДТП с автобусом под Рязанью
Авария с автобусом "Москва – Пенза" под Рязанью могла произойти в результате заноса, сообщается на сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T04:51
2021-03-17T04:51
рязань
рязанская область
происшествия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Авария с автобусом "Москва – Пенза" под Рязанью могла произойти в результате заноса, сообщается на сайте "МВД Медиа".Ранее сообщалось, что 17 человек получили травмы и обратились за помощью в аварии с автобусом "Москва – Пенза" в Спасском районе, на 226 километре федеральной дороги М-5.Отмечается, что на месте происшествия работают бригады оперативных служб, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
https://ria.ru/20210315/dtp-1601397097.html
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рязань, рязанская область, происшествия

Названа возможная причина ДТП с автобусом под Рязанью

04:51 17.03.2021
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Авария с автобусом "Москва – Пенза" под Рязанью могла произойти в результате заноса, сообщается на сайте "МВД Медиа".
Ранее сообщалось, что 17 человек получили травмы и обратились за помощью в аварии с автобусом "Москва – Пенза" в Спасском районе, на 226 километре федеральной дороги М-5.
"По предварительной информации, на 226 километре федеральной автодороги М-5 "Урал", в районе поселка Ушаково в результате заноса произошло опрокидывание автобуса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия работают бригады оперативных служб, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Машина скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
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