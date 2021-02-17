https://ria.ru/20210217/dtp-1597776381.html

Число погибших в ДТП с лесовозом в Иркутской области возросло до пяти

Число погибших в ДТП с лесовозом в Иркутской области возросло до пяти

Число погибших при столкновении трех машин в Иркутской области возросло до пяти, одного из погибших обнаружили при разборе легкового автомобиля на месте аварии, РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T06:25

2021-02-17T06:25

2021-02-17T09:26

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тулун

иркутск

дтп

происшествия

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ИРКУТСК, 17 фев – РИА Новости. Число погибших при столкновении трех машин в Иркутской области возросло до пяти, одного из погибших обнаружили при разборе легкового автомобиля на месте аварии, сообщает ГУ МВД региона.Ранее сообщалось о четырех жертвах ДТП.На трассе А-331 "Вилюй" между городами Тулун и Братск произошло столкновение иномарки, грузового автомобиля и рейсового автобуса. Легковой автомобиль на высокой скорости столкнулся с грузовым автомобилем "КАМаз" груженным древесиной. После чего, в иномарку врезался рейсовый автобус, следовавший из Иркутска в Железногорск-Илимский. Предварительно было известно о четырех погибших, находившихся в иномарке и трех пострадавших пассажирах автобуса. Двое их них госпитализированы, один направлен на амбулаторное лечение. По данным ГУ МВД региона автобус принадлежит автоколонне 1880. Прокуратура начала проверку соблюдения законодательства при оказании услуг при пассажирских перевозках."Во время разбора поврежденного легкового автомобиля обнаружен еще один погибший пассажир. Предварительно – 22-летняя девушка", - говорится в сообщении.Уточняется, что по данному факту заведено уголовное дело.

https://ria.ru/20210216/kareliya-1597646544.html

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россия, авто, братск, тулун, иркутск, дтп, происшествия